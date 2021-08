"Los percebes son como pipas, empiezas y no paras"

¿Tuvo algún antecedente familiar para dedicarse al marisqueo?

Mi padre anduvo al mar y fue labrador también. Pero murió joven, cuando yo tenía 19 años. Yo me casé a los 20, y mi marido nos ayudó mucho a mi madre y a mí.

Y usted, ¿en qué oficio empezó a trabajar?

A los 15 años ya anduve de redera en Ribadeo. Iba en bicicleta desde Rinlo con una mochila con la comida. Luego, tras casarme, trabajé para un armador en Rinlo también de redera, pero un día vi que había un cursillo para mariscar y me apunté para ver de qué iba eso. Y ahí cambió su vida. Sí, eché unos 26 años y me retiré porque me obligaron, porque es un trabajo peligroso, pero si me dejaran aún iba hoy. El día que me jubilé tuve una pena muy grande porque es algo que llevas dentro, lo vives, me gustaba mucho trabajar en eso.

¿Qué es lo que gustaba de ir a los percebes o los erizos?

A mí me gustaba ir en verano, por las rocas... En invierno era más peligroso, con el viento, las mareas tempranas, pero en verano era mucho mejor. Éramos casi todas mujeres las que íbamos, nos llevábamos muy bien y aquí tenemos muy buenas zonas de percebes.

¿Qué calidad tienen los percebes de Rinlo?

Para mí son los mejores del mundo. Se hizo la Fiesta del Percebe aquí y mira qué éxito tuvo, aunque ahora con la pandemia no se puede hacer.

Y a la familia, ¿no le preocupaba que se dedicara a esto?

Sí, claro. Una de mis hijas quitó el carné de mariscadora, pero yo la dije que si podía trabajar de otra cosa mejor, que es peligroso. Tengo dos, una es enfermera y la otra trabaja en una panadería.

Y su marido también tuvo una vida laboral vinculada con el mar, ¿no?

Sí, porque estuvo trabajando en un remolcador en Tarragona muchos años y venía cada 42 días a casa, cuando podía. Crié yo sola a mis dos hijas.

¿Tuvo algún susto?

No, porque no era de las más atrevidas, no quería arriesgar la vida. Recuerdo que una vez cogí por los pelos a una señora que se cayó con una ola y rompió algunas costillas, Maruja. Y también vi cómo murió una compañera, Antonia, de 53 años, que también se dio un golpe con una roca. Fueron momentos duros para las que éramos sus compañeras.

¿Le gustan los percebes?

Sí, comía alguno, pero sobre todo traía para los nietos alguna presadilla. Los percebes son como las pipas, que empiezas y no paras.

Y pensar que se utilizaban hace años como abono para la tierra.

Sí, y los mejillones también.

Y ahora, ya jubilada, ¿a qué dedica su tiempo libre? Imagino que tendrá mucho.

Pues a hacer las cosas de casa y la comida, y por la tarde me voy al terreno donde paso el rato. Tengo patatas, tomates, pimientos... Y mi marido tiene una lancha en el Club Náutico y a veces va por la mañana a los calamares. Así pasamos los días.