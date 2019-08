Un desprendimiento en As Catedrais suscita el temor a que se repita una desgracia

Solo fueron unas pequeñas piedras, pero en la mañana de este jueves, durante el horario de visitas que facilita la marea baja, se produjo un nuevo desprendimiento en la playa de As Catedrais –que se suma al derrumbe de la pasada semana en una cala próxima al arenal– en un lugar por el que se accede a una de las cuevas y que ya cuenta con señalización advirtiendo de su peligrosidad. No hubo ningún herido y, en realidad, testigos presenciales indican que el desprendimiento ni siquiera llegó a ser percibido por nadie, sino que simplemente aparecieron las piedras cuando varios visitantes iban a entrar la cueva y advirtieron de lo sucedido.

El episodio, eso sí, remite a la desgracia ocurrida el pasado año con la joven que falleció cuando una piedra le cayó golpeándola en la cabeza, lo que le causó una muerte instantánea y levanta temores a que se pueda repetir algo parecido.

Esta vez no fue así y el alcalde ribadense, Fernando Suárez, se limitó a pedir a las administraciones que clarifiquen su postura con respecto a la playa "porque a Xunta regula e controla os acesos pero logo di que non ten ningunha competencia porque son do Estado. O Estado di que non ten ningunha competencia alí e trata de dicir que son do Concello, que resulta que nin sequera podemos entrar libremente na praia porque está regulada pola Xunta".

De modo que propone que si quieren que el Ayuntamiento haga algo les digan "como e con qué, pero en termos de igualdade co resto do Estado. Non pode ser que nesta praia se actúe dun xeito e en cambio en Tarifa, en Vigo, en Valencia ou onde sexa se aplique outra cousa distinta. Eso ten que facerse igual en todas partes, e non está sendo así".

De entrada espera que se apruebe lo antes posible el plan especial para la playa que controlará y ordenará mucho mejor el flujo de visitantes.