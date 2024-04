Peque: "Si marco un gol tendría una celebración muy especial para la gente de Burela"

Han pasado trece años desde que Patricia González Mota, Peque, jugaba en el pabellón Vista Alegre con una camiseta que no fuera naranja. Fue con el FSF Rioja. El sábado lo hará de amarillo, con la elástica del Arriva Alcorcón, tras diez temporadas en el Pescados Rubén Burela FSF.

¿Qué expectativas tiene respecto al partido del sábado ante su exequipo en Vista Alegre?

A nivel deportivo, muy complicado sacar algo positivo allí, porque lo he vivido muchos años como jugadora del Burela FSF y sé que es un fortín. A nivel personal, está siendo una semana rara, de sentimientos encontrados.

¿Está más nerviosa de lo normal?

Si, sin lugar a dudas. Es como los partidos especiales, como una final, pero con más sentimiento, no tanto a nivel deportivo. En ese sentido sabemos que el Burela FSF está muy por encima de nosotras, su nivel es inalcanzable para el Alcorcón.

Estoy más nerviosa de lo normal, es como si jugase esos partidos especiales, como una final, pero cn más sentimiento

¿Se espera algún recibimiento especial?

No espero nada. Estuve en Burela hace tres semanas y estuve con mi gente. Es como jugar enfrente de la familia.

¿Echa de menos Burela?

Muchísimo. Mi vida allí, mi gente, un poco de todo. En lo deportivo también, porque estaba en el mejor club del mundo para ser profesional. Ya me pasó cuando salí dos años a Italia. Como siempre dicen, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Echo mucho de menos todo.

¿Se arrepiente de haberse ido?

No, era una decisión muy meditada. Me costó muchísimo, una de las decisiones más díficiles de mi vida, porque fue una decisión vital, no solo deportiva. Era cambiar el sitio donde vivo y se hace muy difícil que yo vuelva a vivir a Burela.

Pero usted regresa cuando tiene tiempo libre por aquí, ¿no?

Si, siempre que puedo. Antes, cuando tenía tiempo libre, bajaba a Madrid, y ahora subo a Burela, que es mi segunda casa. Es que no solo tengo arraigo por el equipo, es por la familia, amigos... Es el paraíso, espero que no lo descubra mucha gente (sonríe).

A nivel deportivo, ustedes se juegan la vida en la pelea por entrar en el play off y el Pescados Rubén FSF tiene virtualmente asegurada la primera plaza, ¿puede influir en el encuentro?

No creo que haya cambiado mucho el equipo. Sé de la mentalidad que hay allí y ellas siempre quieren hacerlo bien en casa. No creo que se relajen por tener asegurada la primera plaza. En Vista Alegre siempre quieren hacer las cosas bien y hacer disfrutar a la gente.

Ustedes se juegan la vida.

Sí. Hemos tenido un par de partidos malos, no estuvimos bien contra el Castro y contra el Roldán lo perdemos a falta de cinco segundos, y creo que ahora intentar resolver las cosas yendo a Burela no es la mejor manera, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible sabiendo lo que tenemos delante.

Creo que intentar resolver las cosas tras dos malos partidos no es la mejor manera, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible

La baja de Emilly, ¿será clave?

El Burela FSF siempre ha tenido eso, una o dos jugadoras que destacaban, pero el resto no son cojas. Cilene es la jugadora que mejor maneja el balón del mundo, Irene Samper, Antía está haciendo una temporada increíble... La baja de Emilly es un detalle pero para mí, personalmente, no me hacer pensar que sea más fácil porque tienen una plantilla increíble.

¿Hay mucha diferencia, a nivel de clubes, entre el Burela FSF y el Alcorcón FSF?

Muchísima. A día de hoy, Alcorcón está muy lejos de eso, pero mi idea, y la idea del club, cuando vine, es que como yo he vivido ese proceso en Burela puedo ayudar. Hay que intentar profesionalizar a las jugadoras, darles las mejores instalaciones, servicios... Y todo eso yo lo viví en Burela y ahora puedo formar parte activa de eso en Alcorcón, poner mi granito de arena, porque tenemos un equipo muy joven con mucho recorrido.

¿Está cerca su retirada?

El final está cerca, no te voy a mentir, muy cerca. Sobre todo por el aspecto mental, porque llevo desde los 15 años en Primera y he llevado una vida muy dedicada al fútbol sala y eso pesa. Pero no me lo planteo, cuando tenga que llegar lo voy a hacer sin ningún problema y, cuando lo deje, seguiré ligada al fútbol sala. Mi marcha del Burela FSF ha sido con vistas a eso, porque aquí tengo a mi familia, mi pareja, amigos, quiero formar una familia... Pero seguiré hasta que el cuerpo aguante, lo voy a alargar lo máximo posible.

Sé que el final está cerca, muy cerca, pero seguiré hasta que el cuerpo aguante, lo voy a alargar lo máximo posible

¿Cree que el Burela FSF es el favorito para ganar la Liga o puede el Melilla o el Futsi destronarle?

No te voy a decir que me ha sorprendido que el Melilla ganase la Copa, porque conozco mucho a las jugadoras, y la llegada de Janes ha supuesto un cambio drástico. Pero Burela tiene el trabajo de muchos años detrás. En la Copa creo que la lesión de Emilly les afectó demasiado y hay jugadoras que tienen que dar un paso adelante. Pero me tira el corazón, y el Burela será campeón, no soy nada objetiva.

Usted siempre ha sido muy competitiva. Cuando el árbitro pite el inicio del partido el sábado, ¿se olvidará de todo lo emocional?

Si, en eso no he cambiado. Ya lo hice cuando vinieron a Alcorcón. Esto es mi trabajo, siempre lo he vivido así. Soy del Burela FSF de corazón y de todo, pero tengo que defender la camiseta del Alcorcón por respeto a mis compañeras, a la afición, al club.

¿Celebraría un gol si lo marcase?

Siempre he dicho que los goles hay que celebrarlos porque cuesta mucho marcarlos, pero tendría una dedicatoria muy especial para la gente de allí.