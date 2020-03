Peque: "Creo que he tenido mejores temporadas que la pasada"

La temporada pasada de Peque no ha pasado desapercibida en el mundo del fútbol sala femenino. El jueves se conocía que esta en la terna de diez futbolistas nominadas a la mejor jugadora del mundo por Futsal Planet. La ala madrileña realizó una gran temporada con el Pescados Rubén Burela FSF y ganó el Europeo con la selección española. La brasileña Amandinha es la gran favorita para ganar este galardón, que lo ha obtenido en los últimos cinco años de manera consecutiva.

¿Cómo se enteró de que estaba nominada a la mejor jugadora de fútbol sala?

Lo hice vía twitter, este jueves por la mañana, pero no recibí ninguna comunicación oficial de la revista. Tampoco sé cómo va, quién vota y quien no. En ese tema tengo algo de desconocimiento

¿Cómo lo valora ?

Para cualquier jugadora, estar en la lista entre las diez mejores jugadoras de mundo es un sueño, una locura. Después de todos los premios que recibí por la temporada pasada, esto es la culminación.

¿Se esperaba estar nominada por la revista Futsal Plantet como mejor jugadora de mundo en el fútbol sala?

No, que va. Sabía de su existencia porque ya estuvo otras dos veces nominada. Una vez la primera temporada que jugué en Italia, cuando quedé tercera de la lista, y otra vez anterior, no me acuerdo si fue cuando se jugó el Mundial de Costa Rica o Guatemala, hace siete años. Aparte, no soy una persona que esté pendiente de estos premios. No te voy a engañar, me agradan, y es un sueño hecho realidad, pero no le doy tanta importancia a los premios individuales y un deporte donde se prima lo colectivo. Es una incongruencia.

Usted, cuando terminó la pasada temporada, donde con su equipo conquistó la Copa de España, la Supercopa y el Europeo con la selección nacional, ¿se daba cuenta de que era la mejor de su vida?

Es muy relativo. Creo que he tenido temporadas mejores, lo que pasa que igual no han tenido tanta repercusión. Pero la campaña pasada tanto el equipo como yo realizamos una gran Copa y también muy buen Europeo con la selección, jugando bastantes minutos.

¿Qué temporada crees que hizo mejor que la pasada?

Pues, sin ir más lejos, la temporada antes de irme a Italia. Y luego, también, otra de hace seis o siete años.

En la lista hay otras nueve jugadoras, que son: Amandinha, Anita Luján, Luana Moura, Vanin Miuda, Renatinha, Fifó, Pao Britez, Mika Eguchi y Sara Shirbeigi, ¿quién cree que se merece el galardón?

Amandinha lo ganará, si no sale ella me sorprendería e incluso diría que perdería valor. He visto partidos suyos y es increíble. Lo tiene todo, visión de juego, dominio del balón con las dos piernas, uno contra uno. Está un punto por encima de todas las demás.

¿Y el resto de compañeras que forman parte de esa terna?

Son buenas, pero ella tiene un plus que le hace diferente al resto. Muchas veces digo que se está perdiendo la esencia del fútbol sala que es la de crear en un espacio reducido y ella lo tiene.

En la lista de diez también hay otra jugadora española, que es Anita Luján.

Anita Luján siempre ha estado muy bien valorada en España, pero como que le faltaba ese salto fuera de aquí, y ahora lo ha dado. De todas formas, para mí en esta lista faltan otras dos jugadoras españolas, que están en el top 10 mundial que son Vane Soltelo y Maite Mateo, que la pasada campaña lo hicieron espectacular. Lo de Vane Sotelo lo entiendo menos, siendo MVP del Europeo, pero tampoco se quién vota ni quien elige. Si fuera por mí, en la lista habría nueve españolas y Amandinha.

¿Qué importancia tiene el Pescados Rubén FSF en estar nominada?

Toda. No estaría en esta lista si no hubiera hecho una gran temporada tanto el Pescados Rubén Burela FSF como la selección española. Es gracias a ellos.

Cilene ganó este mismo premio en el 2008, ¿has hablado con ella de este galardón?

No me sorprende que lo ganara, ni me sorprendería verla en la lista este mismo año. Son futbolistas que tienen algo especial, como Amandinha, tienen la esencia del fútbol sala en los pies. Yo entreno a diario con Cilene y si ganó ese premio en el 2008 lo tenía merecido de sobra porque tiene muchísima calidad.