Peque se marcha del Pescados Rubén FSF a final de temporada por razones personales

El nombre de Patricia González Mota, ‘Peque’, saltó ayer a media tarde como protagonista. El Pescados Rubén Burela FSF anunció en un comunicado oficial que la capitana del equipo femenino se marchará del club a final de temporada en una decisión estrictamente personal.

"Digamos que se cierra una etapa", dice, al otro lado del teléfono. "Llevo muchos años fuera de casa y llega un momento donde tengo ganas de volver a casa, de disfrutar con la familia", explica la capitana del Pescados Rubén Burela FSF. "Llevo desde los 15 años en Primera División, con una exigencia mental y física muy alta", explica al jugadora.

¡Hasta siempre Peque!



Después incontables momentos vividos, nuestra eterna capitana, @pgmota7, se despedirá del club a final de temporada.



Este sábado se realizará un acto para despedirla como se merece, antes de su partido en el pabellón de Vista Alegre.



¡Te esperamos!… — Pescados Rubén Burela FS (@burelafs) May 18, 2023

A Peque le quedaba un año más de contrato con el club naranja, pero eso no ha supuesto ningún problema. "Hablé con el club y me facilitaron todo", dice, agradecida, al equipo donde ha militado durante diez temporadas en dos épocas distintas, la primera entre 2011 y 2016, y la segunda entre 2018 y este año, donde cierra una etapa.

Peque insiste en que la decisión es estrictamente personal. "Deportivamente jamás me iría de aquí, porque estoy involucrada con el club y con el pueblo, toda mi etapa aquí he sido muy feliz, pero tengo un sobrino de tres años, al que he visto crecer a través de la pantalla del teléfono y a mí me tira mucho la familia", insiste la jugadora naranja.

El club anunció la marcha de su jugadora franquicia el día después de la conquista de la séptima Copa Galicia. Pero todavía queda un reto importante por delante esta temporada, que es la Liga. "Eso es lo que tengo en la cabeza", reconoce Peque. "Cuando volví de Italia, quería traer títulos al pueblo", advierte. "Si encima, en mi última temporada, logramos ganar todo, sería la guinda al pastel", explica.

La trayectoria de Peque en el conjunto mariñano ha sido impecable. Llegó en el año 2011 y desde entonces ha ganado cuatro Ligas, seis Copas de la Reina, cinco Supercopas de España, seis Copas Galicia, una Recopa de Europa y una Champions League. Todos los títulos que tiene en su palmarés el conjunto lucense excepto la primera Copa Galicia, donde no estaba. Además, también ha ganado tres Europeos con la selección española de fútbol sala femenino siendo jugadora de Burela FSF. Desde 2011, solo faltó dos temporadas, donde estuvo en Italia, la primera en el Sinnai y la segunda en el Cagliari.

Pero la importancia de Peque no solo se mide en el número de títulos y en su evidente calidad, que la llevan a estar entre las mejores jugadoras del mundo año tras año. Se trata de una jugadora que contagia de una manera excepcional su intensidad y su amor a este deporte al resto de compañeras. Se trata de una jugadora que da el cien por cien en cada partido.