Peque y Luci buscan con la Liga su quinto título de los últimos seis en juego

El Pescados Rubén Burela FS parte hacia Málaga donde el domingo peleará por su tercera liga de Primera División femenina de fútbol sala. El rival de la gran final saldrá del enfrentamiento entre el Envialia Ourense y el Alcorcón, que disputarán la semifinal en el pabellón andaluz el viernes.

Entre las jugadoras que viajan figuran dos que llevan ganados todos los títulos de equipos y selecciones en las dos últimas temporadas salvo la liga 2018-19, que fue para el Futsi, ausente por decisión propia en este play off exprés. Se trata de la madrileña Peque y la coruñesa Luci, que además de conquistar la Copa de la Reina y la Copa Galicia de la pasada temporada con el Pescados Rubén fueron también campeonas de Europa de selecciones con España.

Además, ambas conquistaron la Supercopa que abrió el ejercicio actual y se alzaron con la Recopa oficiosa en Italia. Pese a ello, ambas muestra un hambre enorme por seguir ganando títulos. "La ilusión de ganar no puede faltar nunca porque te puede llevar al conformismo y eso sería negativo. Cuando gané mi primera Liga pensé que a lo mejor no habría más y cada vez que tengo la oportunidad de conquistar algo nuevo siento el mismo cosquilleo que al principio. De hecho, quiero que el partido llegue ya porque se me está haciendo muy larga la semana", aseguró Peque.

También Luci deja bien claro que "aunque no me puedo quejar como me están yendo las cosas en estas temporadas a nivel de títulos, yo, a diferencia de Peque, no he ganado todavía la Liga y es como una espina que tengo clavada y que quiero quitarme", señaló la coruñesa.

PREPARADAS PARA EL RETO Ambas jugadoras ven al equipo preparado y concienciado para afrontar con garantías el reto de ganar una final después de tres meses sin competir. "Desde que volvimos a los entrenamientos estoy sorprendida gratamente. Creo que llegamos en buenas condiciones y tras dos semanas duras, de aclimatación, ahora estamos entrenando fenomenal. Veo al equipo con muchas ganas, pero también muy suelto", señala Peque, algo que corrobora Luci. "Teníamos tantas ganas de entrenar y jugar en una temporada tan rara que ahora lo estamos disfrutando a tope, aunque también hay mezcla de sensaciones por todo lo que ha pasado y por la incertidumbre que había de no saber si íbamos a poder jugar. Ahora ya solo pensamos en los 40 minutos que nos pueden dar un título», resumió.

Peque ve fundamental aprovechar la experiencia y mezclarla con el ansia de seguir ganando para encontrar un equilibrio que pueda beneficiar al equipo. «Hay que mezclar la experiencia que tenemos con el hambre de triunfo. Tenemos la oportunidad de conseguir la racha de títulos más seguida del Pescados Rubén Burela FSF y confirmar al club como una referencia absoluta en el fútbol sala femenino".

OURENSE O ALCORCÓN? Tanto Peque como, sobre todo Luci, prefieren enfrentarse en la final al Ourense, aunque en el caso de Luci tiene que ver con un componente emocional importante, ya que jugó en el cuadro de As Burgas antes de llegar a Burela. "Ahora mismo solo pienso en ganar y me da igual el rival, pero lógicamente mi corazón está más con el Ourense que con el Alcorcón por razones obvias, aunque creo que cualquiera de los dos nos lo pondrá muy difícil", asegura la coruñesa, mientras que Peque cree que una final Pescados Rubén Burela FSF-Ourense «demostraría lo bien que se está trabajando en el fútbol sala femenino gallego, con tres equipos instalados en la élite absoluta, Ourense, Poio y Pescados Rubén, que pelean cada año por los títulos nacionales. Ganar la Copa Galicia es una tarea muy ardua», asegura la madrileña, que a nivel deportivo ve a ambos muy peligrosos. "El Alcorcón ytiene jugadoras jóvenes de enorme calidad y desparpajo que pueden desequilibrar yel Ourense es un conjunto muy bien hecho y trabajado al que siempre nos cuesta un montón ganar", dijo.

SIN PÚBLICO. Pese a que el partido será retransmitido en directo por Teledeporte, con lo que eso significa de impulso al fútbol sala femenino, tanto Peque como Luci están seguras de que se echará mucho de menos al público en las gradas del Carpena. "Va a ser una experiencia nueva y desde luego que poco gratificante, pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos. A nivel deportivo trataremos de adaptarnos lo mejor posible y tal vez en algún aspecto sirva para comunicarnos mejor entre las compañeras o con los técnicos. En este sentido serán fundamentales las jugadoras que estén en cada momento en el banquillo", proclamó Peque.

RENUNCIA DEL FUTSI. Peque no se ve capaz de juzgar la renuncia del Futsi a disputar el play off porque cree que en la situación de pandemia que se vivió "es difícil ponerse en la piel de otro y juzgar, cada uno debe tomar sus decisiones y asumir lo que haga", aseguró la jugadora madrileña, que explica porque el Pescados Rubén Burela FSF sí va a jugar. "Creemos que la federación ha puesto las medidas y el protocolo de seguridad que se pedían desde la asociación de jugadoras para poder entrenar, viajar y competir con seguridad y desde luego que todos y todas las que amamos este deporte lo que queremos es jugar, así que ahí estaremos". También Luci opina de forma parecida. "A mí me gustaría que estuviera, pero es una decisión de ellas, creo que el que gane la Liga tendrá unmérito enorme esté o no esté".