El Peprich permitirá la creación de 166 nuevas plazas de aparcamiento en Ribadeo

El consistorio ribadense acogió ayer una comisión informativa de urbanismo para dictaminar el Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Conxunto Histórico (Peprich) de Ribadeo, cuyo objetivo es mejorar la imagen del conjunto histórico de la localidad preservando los valores existentes. El documento incrementa asimismo la reserva de suelo para dotaciones locales en 1.500 metros destinados a equipamientos, deja otros 4.700 para espacios libres y zonas verdes y genera 166 nuevas plazas de aparcamiento.

El alcalde, Fernando Suárez Barcia, considera que la ordenación establecida garantiza la conservación y fortalece la identidad de la villa ribadense, además de apostar por la rehabilitación y la preservación de los valores naturais manteniendo a la vez los usos actuales en dicho ámbito. El pleno examinará este plan especial el próximo lunes. El regidor asegura que una vez que se apruebe dicho documento "Ribadeo será un dos concellos do país en ter todos os instrumentos urbanísticos creados e adaptados á legalidade vixente".

El regidor destacó que "acabamos agora un longo e complexo traballo para a aprobación do Plan de Protección e Rehabilitación do Conxunto Histórico da vila de Ribadeo. Temos que dicir que este casco vello estaba sendo rexido desde o ano 2004 a través da figura legal coñecida como Ben de Interese Cultural (BIC), que supuxo daquela un punto de partida, pero que quedaba limitado tan só ás actuacións de rehabilitación de edificios existentes".

Esto permitía la rehabilitación de inmuebles siempre que se acreditase la existencia de algún elemento singular, como podía ser una galería, pero siempre bajo vigilancia y autorización previa por parte de Patrimonio. En cambio, esa figura de protección no amparaba nuevas construcciones en zonas libres, algo que ahora se podrá realizar. Por ello, se consideró "imprescindible dar un paso firme e ambicioso para protexer, consolidar e impulsar o casco histórico", resalta Suárez Barcia.

BOLSAS DE SUELO. El Peprich contempla la construcción en esas bolsas de suelo a través del desarrollo de polígonos urbanísticos, pero siempre bajo "os criterios racionais da normativa vixente". Las unidades de interven ción definidas en el documento se sitúan en la Rúa da Muralla, Cabanela y Rúa Ibáñez, Rúa Nova —donde se abre la posibilidad de crear aparcamientos y viviendas unifamiliares—, Fonte Cavada y Rolda do Cárcere. Estas zonas se podrán completar en línea con las medianeras de los inmuebles existentes.

El resto del concello y del casco urbano cuenta asimismo con posibilidades de desarrollo a través del Plan Xeral. Esto motiva que la totalidad del municipio dispondrá a partir del momento en que se apruebe el Peprich de instrumentos urbanísticos que definen con precisión "o que se pode facer e o que non, o que aporta unha claridade normativa tremenda", recalca el alcalde. De hecho, este plan especial incluirá fichas detalladas de cada una de las casas incluidas en el mismo.

El alcalde explica que la elaboración de esta normativa implicó una dilatada tramitación, que comenzó en el año 2011 y requirió la intervención de múltiples organismos sectoriales de la Xunta y el Estado, tales como Urbanismo, Costas, Telecomunicacións, Patrimonio, Facenda u Ordenación do Territorio, entre otros. Además, tuvo que lidiar con el cese de actividad de la anterior empresa redactora, Eptisa, por lo que fue necesario ceder en 2015 el contrato a Alfonso Botana S.L.

GRAN PARTICIPACIÓN. El proceso destacó por la participación vecinal a través de las sucesivas exposiciones públicas y alegaciones (122), de las que deriva el documento actual que propone "a recuperación integral do ámbito, a protección dos valores ambientais e paisaxísticos do borde ao litoral e tamén a integración do espazo portuario no ámbito do conxunto histórico".

El regidor asegura que el plan especial establece como una de las prioridades la mejora de la imagen del conjunto histórico preservando los valores existentes y rematando las zonas inacabadas del actual tejido urbanístico con la intención de convertirlo en un entorno apetecible para las futuras generaciones.

En la década de 1990 Ribadeo aprobó inicialmente un Peprich con el gobierno de Eduardo Gutiérrez, pero la llegada de José Carlos Rodríguez Andina lo aparcó hasta que se retomó en 2011 con una ayuda otorgada por la Xunta.

"Seremos un dos poucos concellos adaptados á lei"

El regidor ribadense subraya que "tratamos de revitalizar o conxunto histórico desde o respecto e o coidado polas pegadas que o paso do tempo deixou tanto no burgo medieval como na atalaia ou en cada recuncho do ámbito. Este Peprich conclúe a normativa que xa ten Ribadeo, que conta afortunadamente cun moderno Plan Xeral de Ordenación do 2014 cun Plan Especial da contorna das Catedrais do ano 2020 e agora contará cun Plan Especial do Conxunto Histórico do ano 2021, sendo un dos poucos concellos de Galicia en ter todos os seus instrumentos urbanísticos creados e adaptados á legalidade vixente, o que aporta unha grande seguridade xurídica ao tempo que establece claramente as normas e os procedementos do que se pode facer e do que non se pode facer".



Aportaciones

Los técnicos de la empresa redactora siguieron las directrices municipales, con aportaciones de todos los grupos en estos años.