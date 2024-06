Los penaltis condenan a un Pescados Rubén Burela FSF que fue superior al Futsi

Los seis metros resultaron crueles para el Pescados Rubén Burela FSF, que perdió el primer partido de la final de la Liga de fútbol sala ante el Futsi Atlético desde el punto de penalti. El tiempo reglamentario terminó con empate a dos y la prórroga con igualdad a tres goles. En la tanda de penaltis, las madrileñas estuvieron más acertadas y ganaron por 5-6.

Los clásicos miran por encima del hombro a cualquier partido de fútbol sala femenino en España. La calidad y tensión que se respira supera con creces cualquier otro enfrentamiento. Y este no defraudó. Las naranjas tuvieron el partido en sus manos, sobre todo con el gol de Antía a falta de 46 segundos para acabar la segunda parte de la prórroga, pero con juego de cinco empató Ju Delgado en el segundo palo, y el partido se fue a los seis metros, donde las naranjas claudicaron.

Imos a polo final GUERREIRAS, lumeeeeee 🔥🔥🧡🧡💪💪 https://t.co/50kZKFilfP — Lucía Rivas - Burela - Fotografía (@LuRivasFotos) June 15, 2024

El Futsi entró mejor en el partido. Suyas fueron las primeras ocasiones y el primer tanto, de Becha, jugando de pívot y a la media vuelta. El gol pareció espolear a las locales, que empezaron a fabricar buen fútbol sala y ocasiones. La mejor fue un tiro de Noelia, tras una buena jugada de Antía, que sacó Marta Balbuena con los pies. De nuevo volvió a intervenir Marta a disparo de Emilly y Antía mandó un balón al palo con la cabeza.

Tanto del empate de Emilly

El Futsi creaba peligro esporádicamente, a través de María Sanz, Becha y Leti, que falló un uno para uno ante Caridad. Cuando la primera parte moría, en un saque de esquina, Emilly golpeó desde 15 metros para empatar el encuentro al descanso.

La segunda parte comenzó con mucho respeto por parte de ambos equipos. No querían arriesgar. Emilly anotó el 2-1 tras un robo, pero a continuación, en el mismo minuto, María Sanz anotaba el empate tras un rechace dentro del área.

Los últimos diez minutos de la segunda parte fueron naranjas, con ocasiones para Cami, Cilene, Emilly y Rafinha. Incluso en la última jugada Dany estuvo a punto de cazar el gol al segundo palo.

Se acarició el triunfo con el gol de Antía

En la prórroga, Noelia fue la que tuvo la mejor ocasión antes de los goles. Llegó el 3-2 en una gran dejada de Dany para Antía que con un zurdazo coló el balón en la escuadra. Vista Alegre festejaba la victoria, ya que quedaba menos de un minuto, pero a falta de 15 segundos, Ju Delgado en el segundo palo puso el empate en el marcador.

Los penaltis no pudieron empezar peor, con Emilly enviando el balón al larguero. No fallaron las madrileñas hasta el penalti decisivo, cuando Caridad paró el lanzamiento a María Sanz. Volvió la igualada, no volvieron a fallar las madrileñas, y Cilene mandó el balón al palo en el último.

Ficha técnica

Pescados Rubén Burela FSF: Caridad, Emilly, Cami, Irene Samper y Dany -cinco inicial- Antía, Patricia, Noelia, Rafinha, Cilene y Ana Eliza

Futsi Atlético: Marta Balbuena, Irene, Laura, Lora y María Sanz -cinco inicial- Anita Luján, Ju Delgado, Leti, Ari, Becha, María Moreno y Bea Parrón.

Goles: 0-1, min. 7: Becha; 1-1, min. 20: Emilly; 2-1, min. 27: Emilly; 2-2, min. 27: María Sanz; 3-2, min. 46: Antía; 3-3, min. 46: Ju Degado.

Penaltis: 0-1, Leti; 0-1, Emilly (falla); 0-2, María Moreno; 1-2, Antía; 1-3, Irene; 2-3, Cami; 2-4, Laura; 3-4, Rafinha; 3-4, María Sanz (falla), 4-4, Noelia; 4-5, Ju Delgado; 5-5, Patricia; 5-6, Lora; 5-6, Cilene (falla).

Árbitros: Aitor Felipe y David Urdánoz. Mostraron cartulinas amarillas a las locales Emilly y Antía y a las visitantes Ju delgado y Ari. También vio la amarilla Julio degado, entrenador local.

Incidencias: Primer partido de la final de la Liga en el pabellón Vista Alegre ante 800 espectadores.