Penalba descarta celebrar la Festa da Merluza de Celeiro por falta de espacio e implicación

La Festa da Merluza do Pincho de Celeiro tampoco se celebrará este año y no será por razones sanitarias, sino principalmente de espacio aunque desde el colectivo organizador también aluden a la falta de implicación vecinal como motivo secundario. La lonja vieja, en la que se organiza habitualmente, está en obras y no podrá ser utilizada todavía en la fecha de la cita gastronómica, que sería el sábado 16 de julio, y desde la asociación organizadora Penalba no pudieron encontrar otra localización en la zona tras meses de gestiones con distintos organismos.

"Estuvimos peleando un montón de meses, hablando con las autoridades y con Puerto de Celeiro para sacarlo adelante, pero entre que no tenemos el sitio y que no hay gente suficiente para hacerla, es totalmente inviable", lamenta el presidente del colectivo, Juan Canoura. La sociedad armadora les ayudaba y cedía espacio en la lonja nueva, pero "Portos de Galicia no dejaba hacerla allí porque está muy cerca del mar y no hay la distancia suficiente de seguridad", explica.

Añade que también valoraron instalar una carpa aunque tenía para ellos un coste "inasumible", no solo por el alquiler de los cuatro días que la necesitarían para la fiesta, sino porque tenían que encargar a una empresa la realización de un plan de emergencias nuevo. Uno de los lugares que valoraron para la instalación de esta carpa era al lado de la lonja vieja, donde "entre Puerto de Celeiro y el Concello de Viveiro asumían su coste", pero se toparon con la misma normativa de Portos por la escasa distancia al mar. En otra zona del muelle tampoco podían "debido al paso de camiones", donde se ponía el circo al lado de la piscina "era un sitio pequeño" y los espacios que ocupa el Resu —tanto el campo de Lavandeiras como la zona verde entre las oficinas de armadores y el edificio de la Xunta para aparcamiento— no se espera que estén en esa fecha en condiciones óptimas.

En cuanto a la implicación Canoura recuerda que "hacen falta en torno a 60 personas para esta fiesta, porque es mucho trabajo no solo de cocina, sino de montaje". Crearon un grupo de WhatsApp al que se unió la mitad de la gente que sería necesaria y a la reunión que convocaron en la Casa do Forno para abordar la celebración de la cita "fueron siete personas".

Declarada de interés turístico gallego

La Festa da Merluza de Celeiro es una de las citas más destacadas del verano en Viveiro. Declarada en 2013 de Interese Turístico Galego, celebró en 2019 su 22ª edición.



Variedades

Se sirven unas 2.000 raciones de merluza del pincho aportada por Puerto de Celeiro en cinco recetas tradicionales, a la gallega, en salsa verde, en salpicón, en caldeirada y en empanada, a las que se suma la Especial Penalba, la más demandada, y la Galipizza.