La peluquera de Viveiro Ángeles Salgueiro coordina una protesta masiva de su sector en Madrid

"No entendemos esta masacre hacia nuestro sector", dice la peluquera de Viveiro Ángeles Salgueiro, una de las coordinadoras en Galicia de las protestas de estos profesionales que están preparando una gran concentración a nivel nacional este domingo 13 en Madrid.

Estiman que serán unos 10.000 afectados los que estén al mediodía frente al Congreso de los Diputados para reivindicar el regreso al Iva del 10% en su actividad, que recuerda que no solo sufre por la elevada carga impositiva, sino también por el impacto de la pandemia, la subida de la luz, la falta de ayudas y la economía sumergida. "Ya estamos en un 50% de negocios cerrados; estamos desapareciendo", lamenta.

Ángeles Salgueiro, integrada en la plataforma Cree en Nosotros, apunta que la concentración del domingo será diferente ya que irán "en masa" a Madrid todos los profesionales desde distintas asociaciones y plataformas «para reivindicar nuestros derechos y lo que nos corresponde". Recuerda el Iva en las peluquerías pasó del 8 al 21% durante la crisis económica e "iba a ser algo temporal, pero ya pasaron nueve años" y a ese impacto se suma ahora el provocado por el covid, "Primero empezamos con cese de actividad, después los cierres perimetrales, luego que no existe ningún tipo de evento... y seguimos cerrando tanto salones de peluquería como barberías como centros de estética a pesar de ser un sector esencial, porque así nos reconocieron durante la pandemia", reseña.

Al tratarse de una actividad esencial considera que deberían tributar al 10%. "Ya no pedimos socorro, exigimos al Gobierno" que cumpla los acuerdos por mayoría logrados en el Parlamento, el Congreso y el Senado porque "es de sentido común".

A esta situación suman "la subida de la luz del 44%" que también les perjudica directamente, pues "desde que levantamos la persiana por la mañana hasta que la cerramos por la tarde estamos trabajando con aparatos eléctricos y con luz. Esto es inaguantable", lamenta Ángeles Salgueiro, que también denuncia la "falta de ayudas del Gobierno estatal" para este sector.

Asegura que la mitad de los negocios ya han tenido que cerrar a causa de esta situación y que con ello también engordan las listas del paro. "A nuestros empleados tenemos que mandarlos al paro o a Ertes, pero en los Ertes tenemos unos plazos para recuperarlos y si no tenemos dinero para seguirlos manteniendo tenemos que despedirlos y eso conlleva unos gastos", dice, que muchos empresarios no pueden asumir. "Llevamos unos años sobreviviendo, ya no ahorrando para cuando no hay; eso hace muchos años que no existe en nuestra profesión", afirma.

Otro problema derivado de esta situación es la "economía sumergida", pues asegura que algunos empleados que tuvieron que irse al paro y compañeros que tuvieron que cerrar "trabajan de casa en casa, con lo que son clientes que no nos entran a los que estamos tributando".

Por todo ello asegura que la situación "cada vez empeora más" para los que resisten al frente de sus negocios. "Cada vez hay más obstáculos y esto no se puede consentir, ahora es el momento de dar un golpe en la mesa y salir en masa, que es lo que vamos a hacer", apunta sobre la concentración del domingo.