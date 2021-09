Las peluquerías retoman sus reclamaciones de un IVA reducido

Las peluquerías y salones de estética han reactivado su campaña A Rebelión das Tesoiras Rotas y anuncian más de 300 actos reivindicativos por toda España en los que esperan movilizar a más de 100.000 profesionales del sector. Reclaman desde hace meses la bajada del IVA al considerar un agravio comparativo que se hubiera subido a sus servicios de forma temporal en 2012 y continúe ahora en el 21%, siendo un servicio esencial de un sector cuya situación ha empeorado por la pandemia.

Desde Viveiro la coordinadora de la plataforma Creer en Nosotros, Ángeles Salgueiro, que también apoya activamente estas reivindicaciones, hizo público un comunicado en el que confirma la campaña para hacer llegar al palacio de la Moncloa más de 2.500 cartas "reclamando a implicación directa do presidente Pedro Sánchez nesta demanda co obxectivo de desbloquear a interlocución co Goberno".

Alerta del deterioro del sector pues "os salóns de estética e de peiteado cun só empregado en España pasaron do 33,86% en setembro de 2020 a un 66,22% na actualidade, demostrando o elevado nivel de autoemprego que se está impoñendo, pois un 90,8% dos salóns ten tres ou menos empregados, cun importante retroceso do 20% no número de salóns de máis de dez traballadores".

LASTRE DEL PRECIO DE LA LUZ. "Os salóns están a traballar ao 52,7% da súa actividade habitual e cunha caída de facturación próxima ao 40%, que representa preto de 400 millóns de euros en España. E, por riba, agora súmase unha subida imparable do prezo da luz que lastra, aínda máis a estes pequenos negocios que fan un uso intensivo dela", señalando el veto del PSOE a la enmienda aprobada en el Senado el pasado mes de junio sobre la bajada del IVA.