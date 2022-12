El menú de... Michel Cociña: "O peixe á brasa é o que mellor fago"

Unha traxectoria de 27 anos na hostalaría avala a Michel Eijo Cociña como un dos mellores cociñeiros da Mariña, como o cualifican compañeiros da Asociación Provincial Cociñeiros Lugo. Traballa no restaurante Fumeiro de Cantarrana (Viveiro) —que rexenta Jesús Míguez—, onde amosa a súa destreza cos peixes á brasa, cociñado do que se converteu nun experto.

Michel Cociña, natural de Xove, empezou na Zaranda en Burela e pasou por Nito —onde coincidiu co seu actual xefe—, Boavista, Castelo ou O Muro, pero tamén estivo no Atlantis Palace de Fuerteventura "para completar currículo" e fixo unhas prácticas no Silabario de Tui, con estrela Michelin, para despois recalar en Casa Miranda, onde se especializou no marisco á brasa e impartiu cursos.

No Fumeiro atópase moi a gusto, pois o que máis fai é o que mellor se lle dá: os peixes. "Teño unha traxectoria especializada en peixes, é o que máis me gusta facer, e no restaurante os peixes á parrilla é do que máis funciona", sinala. Non é que haxa un segredo para controlar a brasa, "é un tema bastante delicado, é cuestión de práctica e de usar un produto hiperfresco, basicamente require bastante experiencia e un produto de máxima calidade", di, como os que chegan a diario dende as lonxas locais: sanmartiño, rape, rodaballo, palometa vermella, besugo... en función da tempada.

"Sempre procurei traballar cerca de portos pesqueiros, pois recibir un produto nas condicións que ti queres é moi importante e aquí tamén podes ver o xénero en toda a súa variedade, non é o mesmo comprar por teléfono vía provedor que velo in situ e decidir as pezas que queres", salienta.

Entre as receitas máis demandadas no restaurante tamén está o salpicón de centolo, unha das especialidades, pero o cociñeiro tamén destaca as ostras escabechadas ao xeito de Cariño, "unha receita que se elaboraba nunha conserveira de Cariño no século XIX, coa peculiaridade de que se envasaba o escabeche en barrís de castiñeiro con aros de abeleira".

En xeral o restaurante ofrece unha comida tradicional, pero "cunha volta, un pequeno toque", e traballa cunha ampla variedade de mariscos, dende berberechos a navalla, centolo, nécora, lumbrigante, cigala ou camarón, cita.

A carta tamén tira de temporada noutros produtos, como as trufas, os cogomelos, os espárragos ou a carne de caza. "Hai variantes ao longo do ano para que non sexa unha carta monótona, pero sempre quedan os clásicos da casa que se manteñen porque sempre teñen demanda", di.