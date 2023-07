Peiteados para divulgar a cultura afro

Cinco estudantes do ciclo básico de Servizos Administrativos do IES Perdouro: Ángela Ares Lastra, Antía Montenegro González, Elia Sanches Tavares, Marcia Monteiro da Costa y Noely Cardoso dos Reis Borges son as artífices da posta en marcha de Badiahs Gallegas.

Un proxecto, coordinado por Patricia Anaya, no que exportan a idea de traballar os peiteados afro, ao tempo que busca promover a cultura de Cabo Verde, un país moi presente en Burela e que representa a nacionalidade con máis presencia tras a española.

Precisamente, a gran cantidade de poboación con ascendencia africana e o feito de que non haxa ningún salón de peiteado que se adique a iso en exclusividade levou ás mozas a involucrarse na idea de apostar polas trincas de raíz como un modelo de negocio cunha vertente tamén social.