Mitos del deporte local: Pedro Monteserín jugó en el Celtas de Foz en la época dorada del club

Uno de los jugadores destacados de la época dorada del baloncesto mariñano fue Pedro Monteserín (Ribadeo, 1979). Pasó por todos los equipos mariñanos, pero donde más destacó fue en el Celtas de Foz, en el que jugó durante la época dorada, con el club en la Liga Eba.

Pedro comenzó a jugar en el colegio, en el Sagrado Corazón, pero como federado lo hizo en los cadetes del Club Baloncesto Ribadeo. "Fue Manolo, el del Ribanzo, mi primer entrenador, y ahí estuve los dos años de cadetes y los dos de juvenil", recuerda.

En el conjunto focego permaneció cinco temporadas, pasando luego por el Viveiro y por el Ribadeo. Volvería dos años más a Foz para terminar jugando las dos últimas temporadas en Vegadeo cuando estaba en Gijón preparando la oposición a Guardia Civil, que es su profesión.

"La mejor época fue la primera de Foz, cuando estábamos en la Liga Eba, cuando estábamos en la tercera categoría nacional", recuerda. "Además siempre había mucha afición y tengo que decir que me acogieron de lujo, fue el sitio donde mejor estuve", subraya.

Uno de los partidos que le quedó grabado en la retina fue un derbi contra el Viveiro. "Estábamos en Primera Nacional y era un derbi; ganamos en la prórroga con un triple mío para forzarla y teníamos a Manel Sánchez como entrenador", señala el exjugador, alero, en la posición de tres.

Si alguien destacaba en aquel Celtas de Foz era Esteban Gómez. "Era un jugador que estaba en una categoría más baja a la que debería, suponía un lujo tenerlo como compañero", dice.

Sobre sus entrenadores tiene buenas palabras para todos. "Miguel Maseda confió mucho en mí y también Timiraos, que era un enfermo del baloncesto, pensaba en ello las 24 horas del día y era muy exigente conmigo", relata.

En aquella época, en el Celtas, se entrenaba bastante. "Recuerdo que una temporada empezamos como aviones porque entrenábamos físico por las mañanas y en la cancha por las tardes, creo que ganamos nueve o diez partidos seguidos", recuerda.

Pedro Monteserín cuando jugaga en el Celtas. AMA

Hubo muchos viajes y tiempo para las anécdotas. "Recuerdo uno de mis primeros viajes, que jugábamos fuera temprano e íbamos el día anterior", dice. "Me tocó dormir en la habitación con Welly (Prieto) y él me avisó de que hablaba dormido, pero yo creía que me estaba vacilando", relata. "Pero no, en mitad de la noche se puso a hablar y, yo, con 18 años, estuve acojonado toda la noche. Al día siguiente estaba como un búho, y me preguntó Welly qué me pasaba. Le dije que no había pegado ojo en toda la noche porque él había estaba hablando y me respondió: ‘Ya te avisé’", cuenta.

Fuera de Foz, en el Club Baloncesto Viveiro vivió un año complicado y en Ribadeo "jugué con los colegas, con los que había coincidido en categorías inferiores, era lo que me apetecía en ese momento, tras el año en Viveiro", afirma.

Ahora sigue el baloncesto "y soy del Real Madrid". ¿Qué tal le sentó el cambio de entrenador al Madrid? "Pues mal, Pablo Laso es Pablo Laso", concluye el exjugador ribadense, muy aficionado al conjunto blanco.