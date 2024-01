El escritor Pedro Feijoo (Vigo, 1975) presentará su última novela, ‘Nadie contará la verdad’, el próximo jueves en la Librería Bahía de Foz. Feijoo ganó con este libro el Premio Xerais de Novela 2023 y es uno de los escritores gallegos más leídos. La novela está publicada tanto en gallego como en castellano y en ambas ya va por la segunda edición.

¿De qué trata su última novela, Nadie contará la verdad?

Es una novela sobre la corrupción, básicamente. Intento llamar la atención en la medida de lo posible sobre la corrupción, que no solo es una cuestión política. La corrupción es una especie de monstruo enorme, que tiene muchos tentáculos, y uno pasa por la política, pero hay otros que tienen que ver con el mundo empresarial, con el mundo de la información, financiero, la banca... La novela intenta describir eso. Aunque nosotros no queramos saber de la corrupción ella va a saber de nosotros.

¿Es su novela más larga?

Sí, la verdad es que se me ha ido un poco de las manos. En la edición en gallego creo que pasa de las 600 páginas y en castellano tiene unas 530, más o menos.

Con ‘Nadie contará la verdad’ ha conseguido el Premio Xerais de Novela 2023, ¿qué significa para usted?

Pues es la leche, tremendo. Como todo el mundo sabe, en Galicia el Premio Xerais es el más prestigioso, y primero como lector y más tarde como escritor, siempre le he tenido toda la ley del mundo. Y ganarlo, en esta edición, donde se cumplen sus 40 años... Los Premios Xerais no necesitaban ningún reconocimiento extra, pero llegar a 40 ediciones es una locura, un síntoma claro del valor y el respeto que tiene. Y llevármelo en un año tan especial me hace sentir muy contento, agradecido al jurado por quedar asociado a este premio en su 40 edición.

Usted ya estuvo a punto de ganarlo a principios de la década pasada con su primera novela, ‘Los hijos del mar’.

Sí, lo perdí por un voto, ¡me cago en la leche! (sonríe). Era la primera vez que metía el hocico por ahí y mira.

Pero tenía entendido que los votos eran secretos, ¿cómo se enteró de que solo perdió por un voto?

Porque pasé muchos años trabajando con la editorial Xerais, e hice muchos kilómetros con Manolo Bragado, que hasta el 2017 fue el director general. Y en uno de esos viajes me confesó que solo había perdido por un voto.

Usted presenta el jueves el libro en Foz. ¿Es de los que le gusta interactuar con los lectores o lo hace porque no le queda más remedio para promocionar el libro?

Me gusta muchísimo. Mira, sé que hay un montón de autores que dicen que escriben para sacar cosas sobre sí mismos. Yo no. Yo, desde mi primera novela, ‘Los hijos del mar’, escrito buscando la comunicación, algo que hemos dejado de lado en Galicia, creo. Porque al otro lado hay lectores, no se escribe para el aire. Cuando escribes de esa manera, buscando la comunicación, y vas a una presentación, a los clubes de lectura o a una firma, es como cerrar el círculo. Tienes la oportunidad de dialogar con el lector físicamente, y siempre tienen algo que enseñarte. Yo aprendo con ellos.

Sí, porque a lo mejor le dan un punto de vista del libro, o de algún tramo del libro, que usted no lo escribió con esa intención, ¿no le parece?

Justo, y eso es alucinante. Escribir es como lanzar una botella al mar, a ver si hay suerte y le llega a alguien, a uno, a tres, a 10.000 o a 100.000 personas. Y si te lo mandan de vuelta es una suerte enorme.

Para trabajar soy tan calamitoso que tengo que obligarme a unas rutinas estajanovistas porque me conozco

¿Qué tal se está vendiendo ‘Nadie contará la verdad’, tanto la versión en castellano como la gallega?

Está funcionando de maravilla. En gallego se hizo una primera edición grande y se agotó en menos de un mes, y la segunda va por el mismo camino. Y en castellano ya salió con la segunda edición directamente.

¿Cómo es su rutina como escritor a la hora de trabajar en una novela? ¿Es ordenado?

Pues mira, soy tan desastroso, tan calamitoso, que tengo que obligarme a tener unas rutinas estajanovistas, tiránicas, porque me conozco, y si me das medio milímetro ya no me pillas hasta el mes que viene.

¿De verdad?

Sí, por eso tengo que ser muy ordenado, o lo intento, sobre todo en las primeras situaciones del proyecto, cuando estoy con la documentación, con las entrevistas, con el trabajo de consolidación de lo que vas a contar.

¿Y cuándo empieza con la parte de escribir el libro?

Una vez que tengo todo atado. Nunca empiezo a escribir hasta que tengo claro todo, toda la información de la novela. Y luego, una vez que tengo todo, ya me siento a escribir con una rutina, con calma, tranquilidad y un ritmo constante.