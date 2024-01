Pedro Burgo: "El éxito de Casa Foguete fue dar el máximo y tratar bien a todo el mundo"

¿Fue una sorpresa que le vayan a hacer un homenaje?

Si, fue totalmente de sorpresa. Me llamó Raúl para decirme que me querían hacer una comida pero como era él creí que serían los amigos, unas diez o quince personas, pero al ver el cartel me sentí algo abrumado y tengo bastante estrés, como cuando recibes una carta del Juzgado o de Hacienda. Además llamaron de Madrid, Lugo, muchos medios de comunicación... Estoy muy agradecido a todo el mundo por estas muestras de cariño, la verdad.

¿Diría que recibe de vuelta el buen trato que siempre tuvo con su clientela?

Creo que siempre tratamos bien a todo el mundo, es verdad. Dejamos al margen nuestras preocupaciones personales para atender a la gente lo mejor posible, con todo nuestro corazón. Creo que la gente, cuando iba a comer a Foguete, percibía que dábamos el máximo. Y era verdad, hacíamos un esfuerzo enorme, aunque también teníamos la ventaja de que solo dábamos comidas. Las cenas eran solo por encargo. Eso hacía que la gente se marchase a casa como mucho a las seis de la tarde, así que era una forma de vivir la hostelería muy distinta de lo que había entonces y diría que ahora también. Yo estaba feliz.

¿Ve muy cambiado el mundo de la hostelería con respecto a lo que le tocó vivir a usted?

La hostelería es un mundo muy complicado en el que yo diría que vale esa frase de que hay que caer en gracia y no querer ser gracioso. Y ahora más aún. Ser autónomo o llevar un pequeño como era mi caso es complejísimo, muy difícil a día de hoy.

¿Cómo empezó a funcionar Casa Foguete?

Fue hace muchísimos años y fruto de una historia complicada. Mi abuelo fue el que abrió en 1935, antes de la Guerra Civil. Abrió uno de los salones, el grande, que llamaba ‘Variedades’ porque venía mucho esa orquesta de Viveiro, que era muy buena. Estaba una cocinera, Carmen de Paraguas, que era buenísima, y como casi no había más sitios para celebraciones más que el Moby Dick, nosotros y poco más, aquello fue a más y más. Tita de la Mirandilla ya dijo que había aprendido allí. Y fueron pasando muchas personas.

Pero su familia no era originaria de Ribadeo.

No, no. El apellido Burgo vino de Navarra con mi tatarabuelo y mi tatarabuela era de la zona de Friol. Se casaron y luego emparentaron con los Foguete de la casa patrocial de Vilaframil. Después mi abuelo abrió el baile, pero también tenía un ultramarinos, panadería, negocios en lo que hoy es El Huerto... Así empezó a dar comidas a la gente que estaba por aquí. Fue algo casual y por eso Casa Foguete era una Casa de Comidas. Luego lo cogió mi madre y seguí yo.

Pero usted antes pudo irse a estudiar fuera.

Sí, a mí me mandaron a Vigo y la verdad es que me dieron muchísima libertad, mucha más que a otros jóvenes. Me relacioné con muchísima gente mayor que yo y eso me sirvió después, aunque creo que ya me venía mucho heredado, en los genes, porque mis padres y abuelos eran gente muy abierta. Lo fuimos para todos: para la gente sencilla y los ministros. Para todos, porque queríamos que la gente estuviese allí a gusto y creo que lo estaban, daba igual su condición, era un lugar abierto a todo el mundo en el que se trataba a todos por igual.

¿Es cierto que Calvo-Sotelo le devolvió una factura porque le parecía poco?

Sí, sí. Él era casi de la familia. Era un hombre que parecía distante pero para nada, tenía muchísimo humor y retranca y era educadísimo. Un día me devolvió una factura escribiéndome por detrás: «En esta casa el IPC no existe» y decía que no la pagaba porque le parecía una birria, pero le dije que en esa casa mandaba yo, y pagó lo que ponía la factura.

Tuvo usted clientela de lo más variopinta.

Claro, porque venían desde obreros de por aquí a muchísimo viajante, gente del pueblo y alguna gente como Virgilio Zapatero, Garzón... La clave era el trabajo y la honradez, porque hay que ser honrado. Con el dinero de los demás hay que ser escrupuloso, aunque con el tuyo hagas barbaridades como hice yo. Yo a mi clientela la quería mucho y me gusta decirlo, como destacar el premio Álvaro Cunqueiro por una vida de trabajo que dieron a mi madre y que creo que fue merecidísimo, mucho más que los premios que luego me dieron a mí.