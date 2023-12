Pescados Rubén cuenta con una línea nueva para producir hamburguesas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, puso en valor el apoyo que le da el ente estatal a empresas como Pescados Rubén en su visita a la sede que tiene en Foz, donde supervisó varios proyectos financiados por el Gobierno en materia de innovación y modernización con una inversión de 500.000 euros.

Blanco, en su visita a un grupo líder del sector pesquero, destacó el apoyo a sectores tradicionales para el crecimiento y la internacionalización de las empresas gallegas en un acto donde estuvo acompañado por la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, los alcaldes de Foz y Burela, Fran Cajoto y Carmela López, respectivamente, y el gerente de la empresa, Manuel Blanco.

Los fondos asignados a Pescados Rubén posibilitaron la construcción de la línea que completa el túnel de congelación, con capacidad para gestionar más de 100.000 kilos de pescados al día; la introducción de un nuevo sistema de producción para elaborar hamburguesas de pescado y, actualmente, están trabajando desde el departamento de I+D+i de la empresa en la implementación de un plan de marketing para la captación de clientes a nivel internacional con el fin de aumentar la exportación.

Pedro Blanco destacó el compromiso del Gobierno de España con el sector pesquero, "fundamental para a economía de Galicia e de territorios como A Mariña, unha actividade que supón o 7% do PIB", señala, y afirmó que Pescados Rubén "é un claro exemplo do apoio do Goberno de España ás empresas galegas a través do Plan de Recuperación, unha constatación de que os recursos están chegando a todos e cada un dos sectores, facilitando a transformación do tecido empresarial galego e lucense", señaló.

El responsable autonómico felicitó a la empresa radicada en el polígono de Fazouro por el trabajo que está haciendo en los casi 40 años que lleva en marcha y recordó sus inicios "como empresa familiar que a través de moito esforzo conseguiu consolidarse como referencia na distribución e comercialización de peixe, tanto no mercado nacional como internacional", concluyó.

Durante su visita a la sede de Pescados Rubén, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, celebró el acuerdo conseguido en el marco del consello de ministros de Pesca de la UE que eleva un 10,5% las capturas de pescado para España, hasta las 11.000 toneladas, lo que significa la cifra más importante del siglo y un impulso para la flota pesquera gallega.

Para el delegado, "trátase dun acordo histórico froito dunha longa e difícil negociación da que saímos moi satisfeitos, pois estamos a cumprir cun sector do que viven centos de familias na nosa comunidade", señaló.