"Pedinlle por favor ao médico que me deixara acabar o combate"

Foz vivió una auténtica fiesta de las artes marciales con la celebración de la tercera velada de kickboxing Arenka Fight Night, que congregó a varios centenares de aficionados en el pabellón de Marzán. Hasta nueve combates se celebraron durante una noche de gran protagonismo de los deportistas locales, ya que siete de ellos compitieron en las diferentes peleas y cuatro consiguieron imponerse a sus rivales, en la mayoría de los casos de la selección portuguesa, aunque también hubo luchadores de otros puntos de la geografía española.

Pero la fiesta no fue del todo completa al no poder conquistar el título ibérico la estrella del kickboxing local Vanesa Ares, varias veces campeona gallega y subcampeona de España. Un golpe en una ceja que no quiso dejar de sangrar impidió a la deportista mariñana competir de igual a igual contra la campeona lusa Sara Rodrigues, que finalmente ganó el título por decisión de los jueces.

Vanesa Ares (derecha), antes del combate. EP

"Sentín unha mestura de ira, rabia e impotencia. A decepción foi tremenda e pedinlle por favor ao médico que me deixara acabar a pelexa", relataba la luchadora local, que incluso pudo seguir compitiendo tras recibir el golpe, pero finalmente se vio obligada a abandonar al ver que la sangre no remitía. "Eu quería por riba de todo seguir pelexando porque non era para nada consciente do corte, nin sequera notara o golpe. O médico deixoume nun principio, pero a segunda vez que me mirou xa me dixo que non ía permitir que seguira porque se me estaba abrindo a ferida".

Vanesa tuvo que recibir cuatro puntos de sutura, pero le dolieron mucho menos que el hecho de no poder completar la pelea delante de su gente. "Teño que felicitar a miña rival, pero non me considero perdedora. Cando acabou o combate xa lle pedín ao seleccionador portugués a posibilidade dunha revancha e díxome que non habería problema. Pero ten que ser Foz, na miña casa", afirmó.

Los deportistas del Ari Contact brillaron en la Arenka Fight Night, que contó con luchadores de la selección de Portugal

Éxito total del combate

Lo que sí hizo feliz a Vanesa Ares fue el éxito total de la velada, tanto por la gran cantidad de gente que se dio cita en el recinto como por la calidad de los combates, ya que sirvió para demostrar el alto nivel de los luchadores del Ari Contact, el gimnasio que dirige la propia Ares y que cuenta con más de 30 practicantes habituales de kickboxing, aunque solo 7 de ellos, incluyendo a Ari, compitieron en la velada. "Síntome orgullosa do que fixeron os nosos loitadores, con catro triunfos e unha derrota por un so punto. O outro que non ganou foi tamén porque se lesionou. Creo que ademais se viron pelexas de gran calidade e os afeccionados que se deron cita en Marzán desfrutaron moito", señaló.

Lo que sí sacó también Vanesa como conclusión tras unos días de ajetreo es que compaginar la organización del evento con la dirección de combates de otros luchadores y participar en su propia pelea son demasiadas tareas para una sola persona. "Fíxoseme moito organizar, estar cos meus compañeiros e acabei moi cansa. Non quero dicir que o meu combate sería diferente ou que non recibira igual o golpe na cexa, pero está claro que non é a mellor maneira de encarar unha pelea", concluyó la mariñana.