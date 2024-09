Pedida de mano con un anillo especial en el Osa do Mar de Burela: "Fue una sorpresa total"

La décima edición del festival Osa do Mar, que se celebró en Burela el pasado fin de semana, ha sido muy especial para una de las colaboradoras, Alba González. Cuando parecía que todo llegaba a su fin, su pareja, Alejandro Pinín, decidió darle una sorpresa increíble y, sobre todo, muy inesperada para ella.

Todos los colaboradores y organizadores del festival subieron al escenario para despedirse, cuando de repente Alba se vio sola, se giró y se encontró al que será su futuro marido arrodillado pidiéndole matrimonio. “Fue una sorpresa total, no me lo esperaba”, asegura Alba todavía emocionada.

#Burela 🐻💍 Pedida de mano con un anillo especial en el @OsadoMar: "Fue una sorpresa total, no me lo esperaba" ►Conoce toda la historia, aquí https://t.co/he0OuCIQvg pic.twitter.com/7TPZX46OKT — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) September 12, 2024

"Recuerdo que estaba muy cansada y que me quería ir a casa, pero todos mis amigos me convencieron para que me quedase", explica, ya que estaban todos compinchados para que se hiciese la petición de mano y con una joya muy singular. “El anillo es una pasada, tenemos un amigo que es joyero e hizo este especial con el símbolo de una osa en honor al festival”, añadió la burelesa.

Detalle del anillo. EP

La boda será el día de su décimo aniversario

Alejandro Pinín y Alba González cumplirán su décimo aniversario como pareja en septiembre del año que viene, y lo celebrarán por todo lo alto con una boda que ya tiene fecha. "Lo tenemos decidido, será el 13 de septiembre ya que ese día cumplimos diez años como pareja y además coincide en sábado", explica la novia.

Ambos son naturales de Burela, y ya se conocían desde que eran pequeños. El amor surgió una noche en la que Alba visitó la discoteca en la que Alejandro trabajaba como camarero. Allí comenzó una relación de casi diez años que siempre guardará una anécdota de los más especial en el recuerdo.

Beso de la pareja. XAVI IGLESIAS

La pareja forma parte del organización del festival. Alba lleva colaborando desde que se creó en 2014, cuando la Osa do Mar todavía se celebraba en A Marosa, mientras que Alejandro se unió cuando empezaron a salir juntos. "Desde luego que para mí esta es la edición del Osa do Mar más especial. Culminar el décimo aniversario de esta forma es increíble, la resaca emocional todavía dura hasta día de hoy", reconoce Alba.