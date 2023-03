El peaje de la creatividad a demanda

El sector audiovisual centra el trabajo de profesionales de toda la comarca en ámbitos tan diferentes como el cine, el documental, los videoclips o la publicidad. Los premios llegan, pero hay competencia y dificultades.

El vigués Álvaro Gago, director de Matria, prepara una segunda película ambientada en San Cibrao, a donde le unen vínculos familiares, al tiempo que promociona Os seguintes. También imparte talleres y cursos. Confía en que el estreno de su primera cinta en La Berlinale atraiga ofertas.

Álvaro Gago. EP

Mientras, continúa con el guion del segundo largometraje Porto Alegre, que prevé rodar en 2025 en A Mariña. "A nivel creativo sitúame nun territorio que non controlo moito, pero sinto moita ilusión por enfrontarme a un reto que me levará a explorar a linguaxe formal. Aborda un proceso de loito pola morte dun ser querido dende a experiencia persoal", cuenta. Gago añade que es "a película máis persoal e autobiográfica que fixen".

El relato partirá de su infancia en San Cibrao, pues quiere capturar "a sensación do tempo suspendido, cando xogábamos na vella fábrica de salazón e as mareas altas de agosto a convertían nunha illa, onde sentíamos esa sensación de liberdade rodeados de mar e os adultos sabían que non tiñamos escapatoria". Esa fuerte impronta hace que siga veraneando en la zona.

El xovense Xacio Baño tiene en cartera varios proyectos, desde el corto Non te vexo, que es un ensayo sobre retratos fotográficos, pendiente de definir su distribución, hasta el largometraje Despois das cidades, en fase de filmación y que se centra en Santiago como símbolo turístico. Surge tras coleccionar postales escritas ocho años, "un ronsel de historias pequenas que me axudasen a narrar esa cidade".

Xacio Baño. EP

"É unha ficción dun home que chega e recoñece Santiago a partir das experiencias doutras persoas, permitiume traballar coa palabra nun mundo en que vai ser case unha reliquia. É unha peli poliédrica, que fala de viaxar sen viaxar", explica. Presentará sus trabajos a festivales.

Baño creó la empresa Rebordelos junto a Tamara Canosa, con la que escribió la obra teatral Amantis, que trata del sexting y las redes sociales, que presenta ante adolescentes. Además, trabaja en el corto Túa será a terra una ficción sobre el yo y la masculinidad del hombre blanco europeo. Y cuando acabe el largo, será el turno de Xalundes, la historia de los montes Medulios, sobre lo que significa pertenecer a un pueblo.

En el ámbito cinematográfico y televisivo está también el burelés Martiño Vázquez, que a través de su productora EP Audiovisual, tiene en marcha una teleserie enfocada a las grandes plataformas, un cortometraje para festivales, un largometraje y un documental. Triunfó antes con The white monster o Devoradora de nenos.

Martiño Vázquez

El largo que preparan es la adaptación al cine de la vida del exjugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, a partir del cómic que él publicó sobre su vida en el que desvela que sufrió bulling. En paralelo hará un documental.

Vázquez indica que "las plataformas demandan mucho producto y hay que crear en tiempo récord. Estamos en la época del Zara o el Ikea del audiovisual, generando producto de masas a buen precio. Vendemos a bajo costo y hay mucha competencia". Por eso en su línea de negocio están además sectores como el textil o el pescado, porque "casi cualquier cosa es más rentable que el audiovisual, que aporta mucho trabajo con un salario corriente y moliente".

El también burelés, David Mon, productor en Kaito Estudios, trabaja en el documental Morabeza, que escribió y dirigió con su socio Santiago Raimundi para homenajear al pueblo caboverdiano "poñendo en valor a súa contribución ao crecemento de Burela, sobre todo no mar. Fala da hospitalidade, que é o que recibiron a finais dos anos 1970; da convivencia, que é magnífica, e da integración, que non é real, pois falta moito por parte do pobo galego". Se distribuirá a festivales y se vendió a la TVG; prevé estrenos en Burela y Cabo Verde.

David Mon. EP

Además está con otros sobre la figura del matemático Domingo Fontán, el intelectual Francisco Fernández del Riego, en proyecto, y en mente tienen otro sobre científicas gallegas para el ámbito educativo, amén de rodar un formato de entretenimiento para canales digitales de la TVG.

En el horizonte tienen más proyectos publicitarios, que pretenden seguir haciendo al mismo nivel, y novedades sobre As Estrelas do Camiño 2023. Otro objetivo es vender a las grandes plataformas. "Se unha televisión compra o produto, dálle un valor engadido".

Xaime Miranda. AEP

Otro que no para es Xaime Miranda, de San Cibrao, con mucha grabación de videoclips y un proyecto de animación con microhistorias, que ofrecerá a la televisión. "Teño ata agora unha situación estable porque tiven moitos encargos de grupos musicais de Galicia que me mantiveron ocupado, despois da covid foi unha loucura, fixen case dous por mes. Agora quería desacelerar un pouco, apetecíame facer outras cousas, daí a animación".

Miranda es también de los que intenta "tirar para A Mariña dentro do posible, é onde máis fácil me resulta rodar e faime máis gracia".

El corto O neno e a sombra rodado con Miguel de Lira saldrá este año y prevé realizar otro, pero reconoce que "faise un pouco por amor ao arte". En proyecto también tiene un largometraje.

Adrián Canoura. EP

Adrián Canoura, de Burela, realizó vídeos en directo de conciertos de Baiuca, está enfocado a la música y la edición para cine, todo dirigido al consumo en internet. Asimismo prepara un largo documental sobre el Gran Sol, que espera sacar adelante este año y para el que cuenta con imágenes de su padre. "Será para mostrar onde se poida, onde o compren".

Canoura añade que "nos tempos que corren hai que diversificar un montón, hay que ser polifacético", subraya.

Alberto Méndez. EP

De Burela también es Alberto Méndez, de Salitre, que tras realizar el vídeo del BurelaIN sobre la creación del mural de bajada al puerto, que se proyectó en la presentación, ahora está con diseños para periódicos de Asturias, trabajos fotográficos y a la espera de que alguna iniciativa encaje con las fechas de que dispone, pues él y su socio crearon la productora "por explorar nuestras inquietudes en el audiovisual y ampliar material".

Guille Vázquez. EP

El vivariense Guille Vázquez se ha enfocado hacia la publicidad —anuncios de televisión y documentales—, por lo que vive en Madrid. "He hecho unas cuantas campañas de televisión, hay anuncios que te permiten viajar, he tenido suerte con los de hoteles, pues he rodado en México, Dubai o Rumania" indica. Con el corto Mare pasó por Sitges y Málaga.

Vázquez aprovechó el master de cine, donde conoció "a directores con los que sigo trabajando y productoras que buscan talentos jóvenes, que cuando necesitan gente muy cualificada no suelen invertir en aprendices".

Julio López. EP



Otros como Julio López, de Arracada Producións, llevan toda la vida en el sector. Tiene proyectos televisivos a futuro, pero ahora no trabaja en producción propia, sino que "estamos atendendo peticións de clientes, dende empresas a entidades, para facer promocionais de eventos e feiras, como o centenario do Viveiro C.F., o 25 aniversario de Absa, algún evento en Burela e encargas de concellos".

Además apuesta por las retransmisiones en streaming, como la hecha por el Entroido de Foz, con muchas visitas. "Internet e as redes sociais xeran necesidade de vídeos e traballamos para que se convenzan diso, pois as empresas moi activas en redes que non sexan capaces de xerar contido, terán que recurrir a empresas coma nós". López reconoce que "apetéceme moito facer outros proxectos, tipo documental".

Pablo Cid. ÁLVEZ

Pablo Cid, de Moucho Audiovisuais se adentró en el audiovisual hace cuatro años desde Foz. Acaba de grabar un híbrido de hostelería y eventos en Lourenzá, prepara otros vídeos para una empresa del sector sanitario y con el que hizo del Entroido de Foz logró 11.000 visitas en un día. "Teño moitos clientes, polo que eses traballos que colgó nas redes sociais de balde son unha maneira de agradecerlles que conten comigo un ano máis". Ya tiene encargos para la campaña electoral de mayo.

Cid recuerda que en 2019 empezó a experimentar tras darse de alta como operador de drones. "Foi unha evolución a proposta dos clientes, púxenlle tantas ganas que me encantou" y añade que con el tiempo fue ajustando los tiempos de los clips.

Manuel Vázquez. ÁLVEZ

El ribadense Manuel Vázquez, de El Farero Audiovisuales, explota el sector con los vídeos turísticos que le contrata una gran mayorista de viajes, que le proporciona trabajo todo el año y que mantuvo incluso en pandemia. "Viaxamos por todo o mundo e facemos vídeos turísticos para que venda o seu producto aos minoristas, 80% do noso traballo é ese. As primeiras veces todo é moi bonito, pero cando levas 20 viaxes en París, xa dis "a ver se acaba, que me quero ir para a casa".

Asegura que sin esa parte "sería moi difícil subsistir, pola incertidume do autónomo, pero con isto sabemos que imos saír adiante aínda que non saian outras cousas".

También graba algún spot para la TVG, vídeos de promoción de productos y empresas, así como algo de producción con dron. "O ano pasado fixemos o programa Origen para a TVE e este ano estamos facendo un par de documentais que encargou a Xunta, un sobre as gaiteiras de Saudade".

Reconoce la complejidad del sector en la comarca. "Aquí non coñezo a ninguén que traballe en exclusivo nisto. Estou buscando ampliar, pero na zona hai pouca xente, e de fóra é complicado que veñan".