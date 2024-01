Paula Conde, subcampeona gallega con 15 años, la nueva joya del atletismo mariñano

En el atletismo mariñano hay una nueva chica de oro. Se llama Paula Conde, corre para el Club Atletismo Ribadeo y se acaba de proclamar subcampeona absoluta en los 60 metros lisos en el campeonato gallego de pista cubierta disputado en Expourense y fue quinta en los 200 metros con tan solo 15 años.

"Hago un balance muy positivo de esta participación, porque además hice la mínima para acudir al campeonato de España y es mi primera medalla en un campeonato absoluto", dice Paula Conde, que batió su propio récord en 60 metros en dos ocasiones. Tenía una mejor marca de 7.95 y en semifinales hizo 7.88 y en la final 7.87. Como la mínima para el Nacional absoluto estaba en 7.90, podrá participar en él.

"Me gusta el atletismo y entreno bastante", dice la joven, que cursa 4º de la Eso en el IES Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo. "Algunos días entreno con la gente del club, otros días yo sola con mi entrenadora y otros con otro chico del club", explica la joven atleta, que afirma llevar bien el compatibilizar los estudios con el atletismo. "No lo llevo mal, ya estoy acostumbrada", dice. "Es verdad que hay días que voy un poco más justo, pero tampoco me agobio mucho con los estudios y los voy sacando bien", señala.

Una de las novedades que ha incorporado este año en sus entrenamientos ha sido el trabajo de gimnasio, algo que hasta ahora no había probado, debido a su corta edad. "Sí, empecé este año y bueno, de momento no me va mal, no me disgusta", dice la joven atleta, que dependiendo de la semana suele descansar entre uno y dos días.

Cuando se le pregunta por un sueño que cumplir, Paula Conde lo tiene claro: "Me gustaría llegar a unas olimpiadas, pero eso está muy lejos, aunque sueño con ello", advierte.

¿Y qué atletas son sus referentes, en quién se inspira? "Pues a ver, en velocidad aquí en España me gustan Bestué y Maribel Pérez, pero como me gusta ver todo tipo de pruebas, pues también me gustan otros atletas como Adrián Ben y Ana Peleteiro, que además son gallegos", subraya.

Adrián Ben se ha convertido en un referente para muchos niños mariñanos que ven en el vivariense una fuente de inspiración para practicar este deporte. "Yo le vi una vez en una carrera que fui a ver a Viveiro y otra vez le vi en la pista en un campeonato de España", recuerda la joven mariñana, que algún día le gustaría conocer al campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta.