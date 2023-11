El patronato de la residencia de Mondoñedo no acordó una subida de tarifas

El patronato que rige la residencia San Rafael de Mondoñedo no aprobó por el momento ninguna subida de tasas en la misma, tal y como denunciaron los familiares de los mayores que se encuentran allí y que apuntaron que todos pasarán a pagar 1.900 euros mensuales, una cantidad que sus familias, en bloque, aseguran no poder afrontar.

Esa residencia de mayores tiene un régimen de funcionamiento especial porque fue creada como una donación al pueblo de Mondoñedo que luego pasó por varias etapas pero que sigue estando bajo la supervisión directa de un patronato que hizo una concesión de gestión a Mensajeros de la Paz, que tiene que contar con dicho organismo para efectuar cambios de ese calado, algo que este diario constató que por ahora no hizo.

Además, El Progreso también tuvo conocimiento de que se están generando movimientos políticos y sociales de interlocución con Mensajeros de la Paz para rebajar la tensión generada y buscar una solución a esta problemática.

Los promotores de ese movimiento reconocen el malestar con la gestión directa de Mensajeros de la Paz en Mondoñedo pero también recuerdan que en esta residencia siempre se atendió a gente incluso cuando no podían pagar.

El Parlamento tratará este asunto

Este asunto llegará al Parlamento de Galicia a través del BNG ya que su diputado Daniel Castro anunció que presentarán varias preguntas en O Hórreo "para que a Xunta se implique nesta problemática".

Sus concejales en Mondoñedo también presentarán iniciativas a nivel municipal para que el Concello se implique, aunque su alcalde ya intervino en el asunto. Castro señala que "a Xunta vai contratar prazas de carácter público neste centro, polo que os familiares e nós entendemos que a Administración ten que garantir que as deficiencias da residencia se amañen e o servizo mellore". Se refiere a cuestiones como que "o inmobiliario do centro se atopa en condicións deplorables que poden poñer en risco a integridade física dos e das residentes".

A ello, Daniel Castro añade que "se constatou unha evidente falta de persoal, xa que nin as baixas, nin as vacacións son cubertas polo centro, o que provoca que as persoas residentes non poidan ser atendidas cuns mínimos de calidade".