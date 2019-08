Las patronales de Ribadeo arrancan este sábado con el pregón de Fabián Pérez

Este sábado se inauguran las fiestas patronales de Ribadeo con el pregón a cargo del periodista Fabián Pérez. El acto estará presidido por el presidente de la comisión organizadora, Juan José Otero, y el alcalde, Fernando Suárez. La periodista Carmen Cruzado conducirá el acto. Posteriormente habrá una actuación de la coral polifónica.

El próximo día 5 de septiembre continuarán los festejos con el día infantil. A las cuatro de la tarde los niños de entre 3 y 10 años disfrutarán de teatro: Storytime Around de world, by Kids&Us School of English Ribadeo. Media hora después habrá una fiesta de la espuma e hinchables en el parque Diverneno. A las diez y media de la noche habrá verbena amenizada por Los Satélites. El día 6 las orquestas Nueva Fuerza y Trébol serán las que animen a los asistentes esa noche.

En la mañana de la víspera a la patrona el grupo Amigos da Gaita acompañarán a los cocos y a los cabezudos a las once y media. La verbena esa noche la protagonizarán La Favorita y Passarela, a partir de las diez y media. La gran sesión de fuegos artificiales será a las doce en el muelle. El día grande de las patronales será el domingo día 8. La misa solemne, cantada por la coral polifónica de Ribadeo empezará a las doce del mediodía. Después será la procesión, acompañada por la banda municipal de música ribadense, quienes luego actuarán en un concierto delante del concello. Palladium y Televisión amenizarán la fiesta esa noche. El día de los niños pondrá fin a las patronales de la localidad.