Las patronales de Ribadeo, este año con más días y más orquestas

Las patronales ribadenses dedicadas el 8 de septiembre a Santa María del Campo y el 16 de agosto a San Roque, calientan ya motores con una comisión organizadora, formada por segundo año consecutivo por Juan José Otero y por Avelino Martínez, si bien se incorpora esta vez Marta Saiz. Los responsables no quieren desvelar aún datos porque "polo momento estamos negociando", pero el presupuesto ha aumentado con la finalidad de ofrecer un día más de música, con la participación de ocho orquestas "algunha delas de importancia, pero non podemos aínda dar nomes". Otro de los objetivos es mantener la espectacularidad de los fuegos de artificio del 7 de septiembre sobre la ría.

En la pasada edición, Pirotecnia Reiriz ofreció un gran espectáculo de 16 intensos minutos y nuevos formatos. Para este apartado, de gran tradición, los organizadores destinaron unos 15.000 euros de los 70.000 que costaron los festejos —el Concello aportó unos 25.000 euros en total—.

"Lembro cando a miña nai me levaba dende Piñeira andando 25 minutos ata Ribadeo só para ver os Fogos do 7 e, como son toda unha tradición, e recibimos felicitacións polos do ano pasado, a nosa intención é mantelos igual que en 2017", matizó el presidente de la comisión, Juan José Otero.

El presupuesto de este año se incrementa hasta los 90.000 euros, al mejorar el número y nivel de las orquestas participantes. En principio, actuaría una formación el miércoles 5; otra, al día siguiente y dos, en cada una de las siguientes jornadas. La pasada edición, el grupo Claxxon ofreció más de hora y media de actuación y la organización espera poder contar con ellos, pero aún están negociando con éste y con varios músicos, dado que las fechas son complicadas.

Juan José Otero, Avelino Martínez y Marta Saiz harán posible festejar a San Roque y Santa María del Campo

El día 1 de septiembre se leerá el pregón y correrá a cargo "dunha das tres persoas que estamos a barallar e que non queremos desvelar aínda, pero que sempre adoitan ser persoeiros cun importante vínculo con Ribadeo".

Del 5 al 9 de septiembre se prolongarán los días de fiesta en Ribadeo, que volverá a celebrarse en el céntrico parque de San Francisco y en sus inmediaciones.

El plan de evacuación que marca la normativa de festejos es muy estricto, por lo que los organizadores deben velar porque cada barraca ocupe el espacio marcado, y ni un centímetro más, además de exigir una inspección técnica reciente de cada equipamiento y de comprobar que cuentan con seguro de responsabilidad civil.

También volverá a haber un mercado pirata que hará las delicias de los más pequeños.

La comisión festiva pronto irá puerta por puerta para solicitar ayuda con la que costear la cita, y para ello les pedirá su aportación, tanto a vecinos, como a empresarios. Otra de las fórmulas de ingresos es el guateque del mes de agosto, que no está organizado por los responsables de las fiestas, sino por otros colectivos relacionados con el Carnaval y con el Concello, entre otros.

Y la semana que viene se comenzará a elaborar el libro de las fiestas.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez y el edil de cultura, Farruco Graña, subrayaron que por parte "do Concello e da corporación municipal por unanimidade queremos expresarlles o noso agradecemento a estas tres persoas que traballan por todos nós e que xa deron o mellor de si o ano pasado cando lles pedimos no último momento que se encargaran das festas. Con moito esforzo, a festividadade cambiou de sitio, pero foron moi dignas e moi boas".