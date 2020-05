¿Qué fiestas patronales nos aguardan en A Mariña?

De cortar por lo sano las verbenas y fiestas patronales a abrir la mano a pequeñas celebraciones. Es lo que ha ocurrido con las medidas sanitarias a medida que evolucionaba la pandemia del coronavirus. El mismo trayecto de cerrar las fronteras y encerrar a la población en casa hacia el desconfinamiento e incluso ofertar al turista un trocito de arena de playa. Hagan ustedes sus fiestas patronales, dicen las autoridades, pero responsabilícense de ellas. Un mensaje que, cuando llega a comisiones y concellos crea dudas ante los vecinos por el verano que se avecina. De momento, la gran celebración que abre en A Mariña, las fiestas de Burela, no podrá ser y en su lugar el Concello anuncia algunas actividades de fin de semana los días 6 y 7 de junio, un poco de música callejera y un recuerdo marinero para los que ya están. Animar un poco sí, pero patronales en sentido estricto será difícil verlas, por varias razones.

Verbenas imposibles

Los actos centrales de cualquier fiesta patronal son las verbenas o en su defecto las sesiones vermú como las de O Naseiro, porque se llevan el grueso del presupuesto en las orquestas. En las condiciones actuales de limitación de aforos y riesgo de rebrote del Covid-19, las aglomeraciones son inviables, como también otros actos muy concurridos como pueden ser en Burela las alfombras florales o las procesiones por tierra y mar. El concejal de cultura, José Díaz, dice que "dada a situación que todos coñecemos respecto ao virus que nos cambiou os plans de todo tipo, incluídas as festas, en Burela suspendéronse, como en todos o sitios. Ademais, eran as primeiras do verán e eramos os primeiros que tiñamos que tomar decisións. Non sei se en agosto ou en setembro ao mellor se poden facer máis cousas, pero agora mesmo non se podería facer case ningunha".

El sucedáneo del pasacalles

Los grupos de gaitas o las charangas no son un sustituto de las orquestas pero en momentos tan complicados podrían actuar de sucedáneos y el propio Díaz cree que "van quitar un pouco esa imaxe sen festas a Burela, que penso que nunca sucedeu algo así, e o día 6 de cinco a oito da tarde haberá pasarrúas da agrupación cultural Dambara co grupo de gaiteiros. Intentamos organizar un percorrido para que todos os barrios e zonas teñan esta pequena atracción. Dambara prestouse a facer isto e parécenos unha boa idea, ademais de segura coas medidas que hai que tomar fronte ao coronavirus". Otras comisiones que también suspendieron fiestas tienen apalabrada alguna charanga por si al final se consigue organizar algún acto en colaboración con las entidades locales.

Un momento anímico delicado

"Esperamos que o vindeiro ano teremos moitas máis ganas e oxalá poidamos facelas pero non nos esquecemos da xente de Burela e dos mariñeiros, é a festa deles e intentamos agradarlles un pouquiño agora", dice la concejala y presidenta de la comisión burelesa, Toñi Eijo. También otras villas marineras desearían unas mínimas honras por mar o procesión en la calle a su virgen del Carmen, quizás un oficio religioso cantado, pero el momento tampoco es el deseado para más celebración: pesan los miles de muertos que deja el Covid-19 en todo el país. Además, el luto oficial es inminente. "Debémoslles un respecto", asegura muchos vecinos. Por ello, en Burela también han limitado a una Salve Marinera junto al barco museo Reina del Carmen, con la Banda de Santo Inocencio lo previsto para el domingo 7. Se gravará y retransmitirá por redes sociales. Todavía no saben si podrá haber ceremonia religiosa pero ya descartan la procesión de bajada de la Virgen al muelle. El martes sí habrá la ofrenda.

La economía no está tampoco para tirar cohetes

Para cualquier comisión, la petitoria entre vecinos y empresas es importante, pero el momento de la mayoría de los bolsillos es complicado. Quizás sea más adecuado destinar dinero a acciones solidarias que tocar negocios. Entre cierres, Erte y menos ventas, habría que rebajar la categoría de muchas fiestas.

Nadie quiere más víctimas ni responsabilidades

Todavía hay gente enferma y nadie quiere más contagios. Tampoco pillarse las manos con responsabilidades cuando el propio Gobierno central, Xunta y concellos delegan en cadena.