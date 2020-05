Las fiestas patronales de Burela se suspenden de manera oficial

El municipio de Burela se quedará sin sus fiestas patronales en este 2020. Una noticia que prácticamente se daba por segura, pero que este martes apuntó oficialmente la concejala y presidenta de la comisión organizadora, Toñi Eijo.

La responsable explicó que estuvieron "esgotando todos os prazos posibles, pero son unhas datas que congregan a unha aglomeración de xente, porque son miles de persoas as que veñen a estas festas, polo que é inviable que se poidan celebrar", comunicó no sin pesar Eijo, que lleva varios años al frente de la comisión de festejos.

Las patronales se celebran durante varios días en la localidad, coincidiendo el fin de semana grande con el primero del mes de junio, por lo que este año sería del 5 al 8, este último día festivo local.

"Tocaba facelas dentro dun mes, co cal decidimos que non. Sentíndoo moito, a nos gustaríanos, pero ata o ano non haberá festas patronais en Burela", señala la edil, que ve así como la crisis de la Covid-19 se lleva por delante unos festejos, que son más que unas jornadas de simple diversión, pues suponen un importante aliciente económico para la localidad.

Las fiestas de Burela son las primeras del alargado calendario festivo del verano, lo que da pie a numerosas compras de ropa y calzado para estrenar la temporada, pero también son una inyección para otros comercios, como la hostelería y las tiendas de alimentación, que este año verán reducidos unos ingresos ya de por sí mermados y en muchos casos, como buena parte de la hostelería, inexistentes.

Hasta la localidad se desplazan cientos de personas de otros ayuntamientos, atraídas por las diversas propuestas culturales y deportivas que se celebran en los días previos, como competiciones y el esperado karaoke. Las verbenas son también un clásico de la diversión mariñana, tanto a la hora de vermú como de noche, a lo que hay que sumar otros llamativos actos, como la alfombra floral por donde desfila de noche la procesión o la marítima del domingo o la de subida del lunes.