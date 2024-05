Las patronales de Burela son la gran cita festiva de este fin de semana

La gran cita festiva de este fin de semana en A Mariña son las fiestas patronales de Burela que abren por todo lo alto las citas festivas del verano en la Costa. la elaboración de la alfombra floral, la procesión marítima y las verbenas con grandes orquestas son sus principales atractivos, además de un alumbrado espectacular que hace brillar la localidad con una portada de estilo andaluz que da la bienvenida al recinto ferial.

Este viernes la verbena es con las orquestas Olympus y Claxxon.

Y ya el sábado será la confección de la espectacular alfombra floral a lo largo de todo el día. Este año está dedicada al centenario de la cofradía y tendrá un recuerdo especial para la vecina Gloria do Corneta, fallecida este año. La música de Flor do Raxal animará las calles y a las ocho actuará la banda de cornetas y tambores Santo Inocencio en la Praza do Concello. La misa será a las nueve y a continuación bajará la procesión con la virgen del Carmen y San Juan por las calles alfombradas hasta el puerto. La verbena será con Neon y New York y a medianoche está previsto un espectáculo pirotécnico.

El domingo, tras la misa de las doce del mediodía saldrá la procesión marítima con la Virgen a bordo del buque pesquero Tobalina. La sesión vermú será con Principal, que también estará en la verbena con El Combo Dominicano.

El lunes además de la procesión de subida de las imágenes a la iglesia parroquial, habrá verbena con París de Noia y Panorama.

Y el martes será la ofrenda floral a las personas que perdieron la vida en el mar.

Un recinto ferial en el que no falta la noria

Las atracciones del recinto ferial hace unos días que ya se están instalando en el puerto. Entre el número y la variedad de opciones destacada una gran noria, que ya durante su montaje se convirtió en una atracción.