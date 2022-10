"O patrimonio inmaterial vaise perdendo co paso das xeracións"

Os elementos inmateriais do patrimonio centran unha charla do antropólogo Rafael Quintiá, a quen Mariña Patrimonio encargou a prospección da Mariña na procura desas tradicións. O museo histórico de Sargadelos acollerá a presentación dos resultados este venres ás sete da tarde.

Como xurdiu a prospección?

Foi un traballo que levei a cabo o ano pasado en colaboración con Mariña Patrimonio e pola súa iniciativa en concellos da comarca, é a primeira prospección para no futuro solicitar a súa incorporación ao catálogo de patrimonio da Xunta. Fíxose en Ribadeo, Barreiros, Cervo, Xove, Viveiro e algo en Trabada, onde tamén había cousas de interese.

Que atoparon?

Centrámonos en buscar os elementos máis significativos vencellados a elementos patrimoniais, tradicións, lendas, rituais ou actos festivos. Atopamos dende elementos materiais vencellados á mitoloxía ata fontes curativas, ritos contra o mal de ollo en encrucilladas ou tradicións relacionadas coa medicina popular.

Esta parte do patrimonio sempre estivo abandonado, é intanxible e máis vulnerable

Son moi descoñecidos?

Algunhas cousas coñécense a nivel local, pero iso non quere dicir que o resto da xente as coñeza. Saíron cousas importantes relacionadas co patrimonio oral e outras que aportan información nova, foi frutífero, interesante. E tamén hai cousas que desapareceron, como o San Antón de Ventoselle de Xove, pero hai lembranzas de que era moi milagreiro.

É difícil diferenciar o inmaterial?

Non todo é inmaterial, documentamos crenzas e prácticas vencelladas a elementos concretos. Dende mitos de mouras e pisadas de encantos en pedras en Ribadeo ata lendas da cidade asolagada de Vilachá (Barreiros), en San Tirso (Xove) relacionadas co mal do ollo, mitos asociados á creación do santuario de Santo Estevo do Ermo, a tradición dos ollomaos na praia da Balea, a Cova do Encanto en Viveiro ou a capela de Santa Eufemia (Cervo) asociada a fontes curativas e a súa lenda fundacional. Aglutinan tradición oral, ritos, costumes, crenzas, etnomedicina, relixisiodade popular e mitoloxía.

Hai moito patrimonio inmaterial?

O patrimonio inmaterial é riquísimo na Mariña, como é tamén o material. Intentouse abrir un campo de investigación xa que agora hai máis sensibilidade, porque sempre estivo abandonado, é intanxible e por iso é máis vulnerable.

Falta por catalogar?

Non hai inventario de patrimonio inmaterial, hai unha iniciativa de ir creando un catálogo, que está en fase moi embrionaria, Para que vaia adiante hai que investir e ter persoal, pero sen ter especialistas na materia é difícil.

Pérdense elementos?

Se se corta a cadea de transmisión oral, estas historias vanse perdendo co paso das xeracións. Cando desaparece o elemento deixa de ter significado, pois é soporte de toda unha tradición e discurso popular que forma parte da nosa oralidade, polo que é máis fácil a súa destrución. Algunhas destrúense pola falta de sensibilidade que hai sobre o patrimonio inmaterial . As parcelarias leváronse pedras e os elementos vencellados a esa tradición, como pasou en Trabada. Cada vez queda menos xente nas aldeas que coñeza eses elementos, houbo lugares dos que nos falaron que non conseguimos atopar,outras veces chegamos aos elementos materiais pero non localizamos alguén que pudiese contar as historias.

Habería que divulgalo máis?

Si, por iso son importantes iniciativas como esta e tamén que as administracións invistan e colaboren na súa conservación. O primeiro paso é recoller e coñecer.