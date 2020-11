"No sé qué pasó; ocurrió todo en un segundo. Yo metí primera y de repente ya tenía a la gente encima. No iba rápido, no intenté derrapar y no había bebido. Fue un accidente y no lo pude evitar". Con estas palabras se defendió ayer la autora de un atropello múltiple registrado en una exhibición durante la Festa do Motor de Viveiro de 2013.

La conductora, S.J.C., se sentó ayer en el banquillo de los acusados del Penal número 1 de Lugo junto al responsable de la Asociación Forza Rácing Viveiro -con iniciales J.S.A.-, organizador del evento, que se celebró en el polígono de Landrove. Ambos están acusados de un delito de lesiones por imprudencia grave, ya que en un momento de la prueba, la chica perdió el control del coche y arrolló al público, dejando una decena de heridos, uno de ellos de gravedad.

Tras examinar las pruebas, el ministerio fiscal solicitó el sobreseimiento provisional del caso, al concluir que el accidente "sobrevino al salirse el vehículo de la calzada, sin que quede acreditado que se debiese a un exceso de velocidad y tampoco atribuible a la previa ingesta de sustancias por parte de la conductora, que hubiesen mermado las facultades en el manejo de la conducción o hubiesen disminuido sus reflejos y su capacidad de reacción".

El ministerio público añade además que no puede extraerse de las pruebas "un actuar irreflexivo o actuar a la ligera" de la joven, como que no hubiese prestado la atención necesaria o que hubiese incumplido las normas de la prueba. El accidente no fue debido a una conducción temeraria ni a la falta de atención de la piloto, que formalmente era todavía novel, ni tampoco a defectos en la organización del evento, "sino básicamente a que se le fuese el coche a la conductora en la vía, perdió el control del vehículo y este colisionó con el bordillo, rebotó y se salió de la calzada", apunta.

El fiscal también hace constar en su escrito que la organización del evento había solicitado al Concello de Viveiro diversas vallas, rollos de cinta de obras y otros materiales, así como la colaboración de la Policía Local y de los efectivos de Protección Civil, algo a lo que la administración local accedió supeditándolo a la entrega de la copia de una póliza de seguros.

AFECTADOS. A pesar de que el ministerio fiscal solicita el sobreseimiento provisional del caso, seis de las personas que resultaron heridas en el atropello ejercen la acusación particular y sus letrados consideran que hay pruebas suficientes para condenar a los acusados por su responsabilidad en el accidente.

Si la jueza les da la razón, la conductora podría ser condenada a cinco meses de prisión y tres años de retirada del permiso de conducir, ya que esta es la pena mayor solicitada por las acusaciones particulares. Los letrados de las víctimas piden la misma pena de prisión para el organizador del evento y reclaman a los dos acusados distintas indemnizaciones para los heridos, que superan en total los 374.000 euros. La mayor parte de esta cuantía, 241.793 euros, le correspondería al herido más grave, que conserva como secuela importantes problemas de movilidad .

Además de los acusados, como responsables civiles directos, también figuran como responsables civiles subsidiarios el propietario del turismo que conducía la joven en la prueba -que en aquel momento era el novio de la chica- y el Concello de Viveiro, que autorizó la exhibición. Las acusaciones particulares insisten en que hubo una imprudencia grave, "ya que la conductora no tenía ni un mes de carné ni conocía el coche, y aún así participó en la exhibición", señalaron. La joven, por su parte, aclaró que en el momento de la prueba ya tenía cinco años de experiencia en circuitos de kárting y había realizado varios cursos de competición. "Ya había participado en otras exhibiciones parecidas y estaba preparada. Fue un accidente", insistió.