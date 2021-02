0-3. Paso atrás del Viveiro en Cantarrana

EL VIVEIRO dio un paso atrás en su lucha por entrar entre los seis primeros de su grupo en Tercera División al caer por 0-3 frente al Arzúa en el estadio de Cantarrana. Los locales ya se fueron al descanso con dos goles de desventaja y al poco de comenzar el segundo tiempo vieron como encajaban el tercero, lo que ya definió el partido. A pesar de la derrota, el conjunto mariñano sigue en la pelea, ya que es sexto y mantiene todas las aspiraciones de lograr el objetivo.

El Viveiro comenzó mucho mejor el partido que su rival. En la primera media hora fue dueño del balón, jugó en el campo del Arzúa, y aunque no creo ninguna ocasión clara de gol, se veía mejor plantado en el campo. Pero no fue capaz de sacar nada positivo en forma de goles de ese dominio, ya que no fueron incisivos en las llegadas próximas al área.

En cambio, el Arzúa esperaba agazapado atrás y, en un error en una salida de balón del conjunto local, el balón lo cogió Brais Pedreira y lo mandó a la escuadra.

El gol sentó como un jarro de agua fría. Y a los pocos minutos el partido se puso más cuesta arriba el segundo tanto. Un jugador del Arzúa logró sacar un centro rodeado de cuatro futbolistas locales y el pase lo remató Borja a las redes de la portería defendida por Manu Cedrón.

El segundo tiempo se inicio con un Viveiro, igual que en el primer acto, mejor posicionado en el campo. Pero a los pocos minutos, un centro lateral no fue capaz de atajarlo Manu Cedrón. Tampoco fue capaz de despejarlo Uriol y Iker Hurtado, libre de marca, conseguiría el tercer gol del equipo coruñés.

El conjunto local, con el tercer tanto y el partido sentenciado, bajó un poco los brazos. Con más corazón que cabeza, intentó reducir distancias en el marcador. Les anularon un gol al delantero canterano Arturo y hubo un claro penalti sobre Javi Rey que el árbitro no vio. Este acción fue levemente protestada por el banquillo celeste y eso acabó con la injusta expulsión de Chusky y su segundo, Bebo.

Pablo Louzao tuvo una clara ocasión de gol, pero este domingo la pelota no quiso entrar en una segunda parte donde el conjunto coruñés jugó con diez desde el minuto 68 por la expulsión de Jorge.

El partido murió con un Viveiro impotente, al que el Arzúa se le ha atragantado esta temporada. En su campo perdió por 4-0 y en Cantarrana por 0-3, lo cual hace un balance de 7-0 a favor de los coruñeses. Pero en la clasificación están muy parejos, ya que el conjunto celeste tiene solo dos puntos menos con el Arzúa pero también cuenta con un partido menos, el aplazado que tiene contra el Silva y que jugará este miércoles.