Pasión por la escritura a los 90

José Balseiro Casal, exsanitario de la Armada de 90 años y veraneante en Viveiro durante 40, vio cumplido un anhelo con la publicación de tres de sus libros, uno de ellos muy relacionado también con la ciudad del Landro, pues en él analiza y ensalza la figura de Nicomedes Pastor Díaz.

José Balseiro cuenta que tiene otros tres ejemplares "en el fondo del ordenador" que ya no cree que vayan a salir adelante por su edad y achaques de salud, pero se muestra satisfecho por la publicación de No mundo dedicado a su madre; Nicomedes Pastor Díaz. Una vida comentada y Tranformaciones, que imprimió Arigraf y que están a la venta en las librerías Porta da Vila en Viveiro y Lendas en Covas, además de en Fojo en Ortigueira y en Central Librera Real de Ferrol.

José Balseiro nació el 3 de enero de 1933 en Couzadoiro (Ortigueira) "parroquia a la que tengo mucho cariño, donde había multitud de aldeas repletas de cantos y de policromía", y a los 17 años ingresó en la Armada en Ferrol. "He sido sanitario de la Armada y he dedicado mi vida a ayudar a los enfermos y al hermano que me ha necesitado", dice, a lo largo de cuatro décadas. También formado como podólogo, abrió una consulta en el barrio madrileño de Hortaleza-Canillas. Actualmente reside en Paracuellos, pero mantiene el vínculo con Viveiro. "Hemos comprado un piso hace casi 40 años y todos los veranos vamos allí, ya somos más de Viveiro que de otro sitio en Galicia", apunta.

El libro sobre Nicomedes Pastor Díaz lo escribió al ser admirador de su trayectoria y considerar que fuera de A Mariña este escritor, político y periodista no es muy conocido. "Es un vivariense ilustre, romántico español universal, precursor de Rosalía y del romanticismo puro, que por su lucha, su calidad de vida, su entendimiento y profundidad de su cultura tenía que ser mucho más conocido. Cualquier persona en España puede conocer a Lara, Zorrilla, otros autores que tienen a lo mejor menos calidad personal, romántica y literaria que Pastor Díaz pero desdichadamente no se le conoce", incide.

En gallego escribió No mundo, que dedica a su madre "porque le gustaba mucho el pasodoble que decía En el mundo", y recoge recuerdos sobre su aldea. "Es sobre las costumbres de cuando era pequeñito, de los preparativos para el día del patrón, la víspera con la comida, la preparación de la ropa, el calzado de los niños... lo reflejo a mi manera", relata.

Se busca el bien de una manera espontánea, natural y quizás excesivamente personalista"

En el tercer libro, Transformaciones, trata "el maltrato a la naturaleza con talas masivas o quemas, a los animales y al género humano. En este habla de un niño pequeño que se muere por una enfermedad incurable, de una madre que acaba siendo abandonada y de unos náufragos de un carguero que pierde el rumbo una noche de tormenta en la entrada de la ría de Ferrol". Termina aludiendo a la transformación del mundo rural en España.

Todos los libros son escritos en un estilo de "prosa rimada" y "van cargados de un espíritu de búsqueda del bien, del entendimiento, que hoy poco se tiene en cuenta. Se busca el bien de una manera espontánea, natural y quizás excesivamente personalista", dice.