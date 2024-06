Pasión por la costura hecha tienda en Viveiro

A María Alvo, una joven de Viveiro de 23 años, le gustaba ver a su madre coser y durante la pandemia empezó a confeccionar con ella mascarillas. "Foi daquela cando me din contan de que o que realmente me gustaba era coser, así que decidín que era no que quería traballar, así que deixei de traballar en supermercados e agora chega a apertura desta tenda, coa que estou moi contenta", explica.

Artículos hechos a mano

Desde que abrió sus puertas en pasado sábado en la Rúa Irmáns Vilar Ponte de Viveiro la gente no deja de entrar y de interesarse por sus artículos, algo que tiene a María encantada.

En la tienda se puede encontrar una gran variedad de artículos hechos a mano desde bolsos a neceseres, chupeteros, baberos o llaveros de resina y también algo de mercería. "Os conxuntos de bebés é o que máis está gustando", subraya María, que asegura que cualquier artículo de la tienda se puede pedir también personalizado y hacer encargos.

Además María hace arreglos y el próximo mes de julio empezará a impartir talleres de costura y manualidades.