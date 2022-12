Un pasiño para adiantar a xubilación das redeiras

A aprobación o xoves no Congreso dos Deputados do novo proxecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera trouxo moito debate no tocante ao reparto de dereitos de pesca e a cota que que vai reservar o Estado (pasa do 3% ao 10%) para logo repartir ás distintas frotas pero hai un aspecto da mesma que, como ó propio colectivo ao que afecta, pasou máis desapercibido: o da aplicación de coeficientes redutores ás redeiras, consideradas traballadoras autónomas do mar pero sen as vantaxes dos mariñeiros á hora de adiantar o retiro.A lei, respaldada por 192 votos fronte a 150 en contra e 4 abstencións, irá agora ao Senado onde se espera que o dos coeficientes redutores sea tamén refrendado.

María del Mar, unha das traballadoras da asociación Redeiras Cabo Burela que onte pola tarde confeccionaba unha volanta nas naves do porto, valora a noticia recordando non obstante que xa hai uns anos lle dera para adiante ao asunto e ao final non se publicou no BOE, "e tiveron que quitárnolo para non seguir cotizando". Tralas promesas, agora o Ministerio de Traballo e Unidas Podemas destacan que as redeiras e as neskatillas, mulleres ou fillas de mariñeiros que se encargan nos portos vascos de recibir os barcos, organizar as descargas, facerlles víveres e canto necesitan para ir ao mar, van ter un coeficiente redutor da idade mínima para percibir a pensión de xubilación do 0,15.

María del Mar, traballando nunha volanta. X.L.

En días pasados tamén aparecía como posible para as empacadoras do peixe que traballan normalmente para os compradores do peixe. María del Mar cre que en lonxas moi grandes esas profesionais xa o teñen incorporado pero a maioría das mulleres da colla das descargas e outros traballadores das lonxas non cotizan polo réxime do mar.

Ela leva 20 anos como redeira, facendo e reparando aparellos en Burela e antes cotizara pola agraria e a limpeza. Cambiou para este oficio tras un accidente e di que o coeficiente será benvido, de aplicalo con carácter retroactivo. Adiantar uns anos a idade de xubilación axudará nunha profesión con posturas de gran desgaste.

"Teño 57 anos recén cumpridos —explica—, así que non me xubilaría antes dos sesenta e pico; o meu home era mariñeiro e retirouse aos 58 e pico logo de 40 anos cotizados que andivo ao pincho, bonito, espada e nos últimos sete anos, ao arrastre". Ela tamén cre merecer esa redución de anos para xubilarse. Mirámola nun labor manual, onde se adiviñan moitas horas de pé e movendo os aparellos, elementos imprescindibles para o éxito na pesca pero que, ao igual que o traballo feminino en xeral, ten un menor recoñecemento cós de a bordo ou en terra que desempeñan os homes.



Do novo texto legal se destacaba que tamén tería en conta ás mariscadoras a pé como as percebeiras, que agora teñen un coeficiente do 0,10, para equiparalas ás que traballan a flote (0,15) pero María del Mar, burelesa nada en San Román de Vilaestrofe, sinala que "se os que traballan en Alúmina cargando e descargando barcos o pelexaron e conseguiron, nosoutras tamén o merecemos".

Ata o seu nome o di todo vinculándoa a un mar no que foron mariñeiros o pai, tíos e avós. Non así os fillos. «Vivímolo desde nenas pero a vida de estar eles no mar e nosoutras sempre solas criando os fillos tampouco é moi boa. De feito eu dicía que non ía casar cun mariñeiro pero cadrou así».

Na asociación burelesa de redeiras que preside María Jesús quedan sete traballando. Antes de asociarse traballaban cada unha na súa casa, maiormente para os establecementos de efectos navais, pero dende hai tempo organízanse en instalacións do porto para facer os traballos.

"Dúas compañeiras de 63 e 64 anos contan poder retirarse agora", explica María del Mar, que onte estaba acompañada por dúas aprendizas no curso de redeiras que organizaron. Unha delas, Begoña, tamén está na cooperativa de mulleres que fan as descargas de peixe en Absa. Alí trasladan e clasifican o peixe, de noite, con frío e tamén collendo pesos. Tampouco teñen coeficiente redutor por este choio e ela recoñece que están un pouco "abandonadas". "En todos os traballos as mulleres somos as máis prexudicadas", di Begoña, mentres vai confeccionado un miño dos que estes días se empregan para coller os centolos. Vén coser as redes para aprender un oficio que xa fixera súa nai e "toda a vida me tirou".

Outra rapaza que está aprendendo coas prácticas para acabar o curso é María, por agora ocupada no servizo de madrugadores do colexio Vista Alegre da localidade. Di que ser redeira nunca está de máis. "Miña avoa é redeira, relevo xeracional non hai e...tal como está a cousa", argumenta sobre esta saída profesional para a que, se todo vai como se espera nas cámaras lexislativas, lles restarán tres anos para xubilarse por cada 20 traballados.

María, unha das rapazas de Burela que se forma para ser redeira. X.L.

A revisión do catálogo de enfermidades profesionales para as mulleres do réxime do mar tamén é outro aspecto no que loitar fronte á discriminación. No debate da lei, o deputado do BNG Néstor Rego destacou o impulso do texto a consideración do buceo por apnea, aínda que o seu grupo abstívose por xulgar a lei moi curta para as necesidades do sector.

Outros deputados galegos como o popular Joaquín García Díez votaron en contra da norma por outros motivos, ao considerar que carece do consenso necesario e xera gran inseguridade xurídica cos dereitos de pesca. Di que o Goberno a está impulsando "segundo a súa conveniencia, sen ter en conta criterios biolóxicos ou a liberdade de empresa". Lamenta García Díez que o Executivo vetara emendas do PP aos coeficientes redutores e incorporación de novos colectivos ao réxime especial do mar pois pedía incluir tamén aos do servizo de Gardacostas.