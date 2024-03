El paseo del Resu, pendiente de financiación externa

El pleno municipal de Viveiro aprobó —con la abstención del PP— la moción de Por Viveiro para crear un paseo del Resurrection Fest en la acera desde la ciudad a Celeiro, con la instalación de losetas con los nombres de los grandes artistas que pasaron por el festival, para lo que planteaba convocar un concurso de ideas.

En la sesión el portavoz, Bernardo Fraga, añadió otro punto para buscar financiación externa para crearlo. El independiente expuso que el gobierno podía "buscar a colaboración da empresa organizadora e de patrocinadores que puideran estar interesados nesta aposta dirixida ao turismo" y recalcó que la voluntad de la moción no es que esto se lleve a cabo de manera inmediata —dada la economía del Concello— sino buscar la forma de que al ente local "non lle custe nada". "Tamén se pode buscar unha financiación mixta na que o Concello igual pode poñer o persoal para colocar as lousas", planteó Fraga, quien defiende que simplemente ponen sobre la mesa "ideas para que o atractivo turístico de Viveiro vaia aumentando".

La alcaldesa, María Loureiro, comentó que iban a abstenerse pero votaron a favor después de que Por Viveiro incluyese el punto de buscar financiación externa. "O Concello non o vai facer porque temos outras prioridades", dijo, al tiempo que recordó que el gobierno ya tenía un proyecto similar sobre la mesa "desde hai anos" para la colocación de varias y no se llevó a cabo "polo financiamento".

Un momento mejor

El edil del PP Domingo González dio por buena la iniciativa pero planteó sus dudas "sobre se é o momento, porque a situación económica non é a mellor". Por ello planteó dejar el punto encima de la mesa hasta que se logre un compromiso de financiación externa. "Hai outras lousas que urxen máis. Votaríamos a favor sempre e cando ao Concello non lle custe nada", dijo.