"Paseino moi mal vendo os encontros dende o banquiño, sen poder axudar"

Tres partidos han bastado a Álex Meitín para mostrar una buena pincelada de lo que puede aportar al Ribadeo FC tras el parón navideño. Después de jugar un cuarto de hora en Portomarín y de hacerlo casi media hora en Boiro, el atacante xovense aprovechó el segundo tiempo ante el Fisterra para anotar no uno, ni dos, sino tres goles, en la goleada por 7-1 ante el colista.

El exjugador del Viveiro se lesionó en la pretemporada, con una fisura en un hueso y un edema que le creó numerosos problemas y del que asegura no estará todavía recuperado al ciento por ciento. "Sinto aínda molestias, pero cada vez menos, afortunadamente. Foi un proceso moito máis lento do esperado, así que tampouco hai que tomar riscos innecesarios, pero é verdade que trastocou moito os meus plans, xa que a nivel físico aínda non me atopo ben ao no poder adestrar en todo este tempo", señaló el jugador.

Meitín reconoce sentirse cada vez más cómodo sobre el terreno de juego, aunque ve un gran margen demejora a medida que vaya también adquiriendo un mejor tono físico. "Hai que ir pouco a pouco, xa tivera minutos co Portomarín e o Boiro e esta vez as cousas saíron moi ben", afirmó el jugador, que apenas tuviera lesiones durante su carrera. "Lembro en Viveiro que tivera unha pubalgia, pero pouco máis, nunca fun de ter roturas, polo menos ata agora", dijo.

El jugador admite que sufrió mucho viendo al equipo desde el banquillo. "Leveino fatal, nestes últimos partidos quixen estar co equipo e os nervios podían conmigo, incluso recibín cartóns por protestar. Teño claro que non podo ver o fútbol do meu equipo desde fóra (risas)", comentó el atacante, que en cuanto salta al campo cambia el chip. "Estou moito máis tranquilo porque podo axudarlle aos meus compañeiros", señaló.

El triunfo ante el Fisterra fue el tercero en cuatro encuentros para el Ribadeo FC, que parece enderezar por fin el rumbo tras un inicio de temporada muy irregular. Según Meitín, los buenos resultados ayudarán a que el equipo vaya creciendo y espera que después del parón navideño se vea ya un equipo mucho más solvente. "O equipo está indo cara arriba, tanto a nivel de resultados como de sensacións. Custounos moito arrancar porque nos metimos nunha zona baixa e a presión era cada vez maior para saír porque o equipo estaba pensado para estar máis arriba. Agora levamos 9 puntos dos últimos 12 que se puxeron en xogo e iso vainos permitir adestrar con máis tranquilidade durante este parón e xogar con máis confianza ao estar nunha zona máis cómoda", dijo.

FUERTES ATRÁS. El jugador cree que la clave para seguir subiendo puestos en la clasificación es no mirar más allá del próximo partido y tratar de ser muy fuertes defensivamente. "Temos que centrarnos en non conceder, porque en ataque sempre imos ter oportunidades como se ven demostrando durante toda a tempada".