"Os partidos ante Magna e Córdoba poden ser decisivos"

El Pescados Rubén Burela FS trata de adaptarse a los métodos de su nuevo entrenador, Sito Rivera, para llegar en e mejor estado posible al partido ante el Osasuna Magna, que tendrá lugar el día 13, (Vista Alegre, 19.30 horas). Los jugadores llevan ya tres sesiones con su nuevo jefe y confían en que los dos últimos buenos resultados -triunfo en casa ante el Valdepeñas y empate en Zaragoza- tengan continuidad con tres puntos más ante el Xota para caminar con paso firme a la permanencia.

Diego Quintela, autor del tanto del empate en Zaragoza, a falta de 5 segundos para la conclusión, reconoce que fue uno de los goles que mejor sabor de boca le dejó en su primera temporada en Burela. "Foi un gol que nos serviu para sumar un punto importante, sobre todo como se puxo o partido e recoñecendo que tal vez o rival foi mellor que nós, pero esta vez tivemos aos postes como aliados. Serve tamén para sacar o mal sabor de boca da primeira volta, cando lle fóramos ganando 5-2 ao Zaragoza e nos igualou na última xogada", recuerda.

Quintela habla del cambio de entrenador, una situación que nunca es plato de buen gusto. "En 11 anos que levo en Primeira División nunca vivira un cambio de adestrador durante a tempada. Ao final a directiva é a que toma as decisións e faino pensando que é o mellor para o club, que está por enriba de todos, adestradores e xogadores. É verdade que os futbolistas tamén nos sentimos responsables porque a traxectoria é a que fixemos xuntos. Creo que nos pasou factura deixar escapar puntos en moitos partidos nos que fixemos méritos para ganar ou sumar", aseguró el pívot arzúano, que habla de sus sensaciones y de los cambios tras las dos primeras sesiones con Sito Rivera.

"Creo que non vai haber grandes cambios porque xa nos dixo aos xogadores que lle gustaba o noso xeito de xogar e puxo en valor a plantilla que hai. Loxicamente cada adestrador ten a súa propia personalidade e engadiralle apuntes ou pinceladas que pensa que nos poden vir ben, pero aproveitando todo o traballo que había feito", aseguró.

A Quintela no le cabe ninguna duda de que el equipo conseguirá la permanencia, "que sempre foi o obxectivo marcado", aunque para ello considera primordial ser fuertes en casa y sumar ante los rivales directos. "Dos 13 encontros que quedan temos 8 no Vista Alegre. É verdade que algún dos rivais que ten que visitarnos é moi poderoso, caso do FC Barcelona, Levante ou El Pozo, pero tamen imos ter enfrontamentos directos que poden ser decisivos", aseguró, refiriéndose sobre todo al próximo partido, ante el Magna, y al aplazado ante el Córdoba. "Creo que son dous encontros que poden marcar a nosa traxectoria".