Os partidos galegos preparan unha fronte común

Os grupos da Cámara galega intensificaron este luns as súas reclamacións para que haxa unha solución para a fabricación de aluminio primario na Mariña despois de que fracasasen as negociacións para a venda de Alcoa. Preparan un posible escenario de fronte común das forzas políticas, unha escenificación que o PSdeG quere que chegue cunha chamada do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aos demais partidos, mentres que o BNG anuncia unha carta dirixida á Xunta e ao presidente Pedro Sánchez para que se "nacionalice" a fábrica.

En senllas roldas de prensa, o tres formacións políticas con representación no Pazo do Hórreo colocáronse á beira dos traballadores, que este domingo protagonizaron unha nova manifestación a horas de que expirase o prazo para a venda da factoría.

Así, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, lembrou que Alcoa é a "única factoría que produce aluminio primario" e a situación actual é "decepcionante". "Entendemos que hai un marco (legal) para chegar a acordos entre as empresas", sinalou Puy, quen asegurou que "non é de recibo" a situación actual.

O dirixente popular incidiu en que "hai que pór por diante" os intereses xerais e da propia economía española, non só polo impacto no emprego, polo que defendeu que o Goberno de España e a Xunta "deben continuar traballando xuntos". Neste sentido, lembrou que tamén é relevante que haxa un marco electrointensivo que permita a actividade desta industria.

"Seguiremos tratando de ser construtivos e leais con quen busca unha solución", remarcou o portavoz popular na Cámara galega, quen fixo fincapé tamén que "non se pode pagar máis do dobre" polo prezo da electricidade que en países como Francia e Alemaña e quen advertiu das consecuencias para outras empresas como Celsa, Xeal ou Alu Ibérica.

"Esperamos que se clarifique canto antes", manifestou Puy Fraga, quen considerou, á pregunta de se aposta por unha intervención da empresa, que "hai que analizar todas as opcións sen descartar ningunha". "Todo o que estea dentro do marco vixente, lembren que o propio presidente da Xunta contemplou esta posibilidade", apuntou, antes de insistir en que "hai que analizar todas as posibilidades para garantir o emprego de Galicia".

En todo caso, o portavoz do Grupo Popular apelou á "prudencia" sobre as posibles solucións e a "non descartar ningunha", co obxectivo de "darlle a continuidade á factoría de Alcoa". Puy tampouco "descartou" ningún contacto cos grupos da oposición, como pediron ter PSdeG e BNG para facer fronte común.

O portavoz popular tamén se mostrou "seguro" de que as dúas administracións "atoparán unha solución, sen descartar que haxa un acordo entre as dúas empresas" que negociaron a venda da empresa nas últimas horas.

NACIONALIZACIÓN. Para o BNG a solución pasa pola nacionalización da empresa, como reiterou o seu portavoz nacional, Ana Pontón, na rolda de prensa deste luns. Esta reclamación é "viable e legal", insistiu a dirixente nacionalista, quen leva meses apostando por esta solución para dar "viabilidade" á fábrica e quen, nesta ocasión, apelou a que a propia Alemaña e Portugal nacionalizaron empresas no contexto da pandemia, algo que está recoller -engadiu- nos epígrafes do fondo covid.

Pontón reclamou unha "solución política" ante o "futuro moi negro" que se visibiliza para a comarca. Por iso, explicou que enviará unha carta este luns aos presidentes do Goberno galego e central, Alberto Núñez Feijóo e Pedro Sánchez, para pedir esta intervención pública e "garantir a única fábrica de aluminio primario".

Ademais, sinalou que Feijóo e Sánchez "deben sentar na mesa para concretar como van actuar". Pontón mostrouse segura de que se a fábrica estivese en Madrid e non en Lugo, xa habería unha solución diferente encima da mesa.

A deputada nacionalista fixo un "recoñecemento ao inmenso traballo" dos traballadores da fábrica e salientou que "non se pode deixar caer o emprego e a actividade económica" nesta comarca, cando hai "unha alternativa legal posible" e noutros países conseguiuse "con éxito".

Por iso, reclamou que Xunta e Goberno central "póñanse man a man e dean resposta inmediata" aos traballadores. "Esa resposta é unha intervención pública, unha nacionalización", dixo, porque "ningunha man especulativa vai garantir o futuro do emprego".

Pontón, que dixo que se a chama o presidente galego o BNG "sentará" a falar, simplificou nunha pregunta. "Imos seguir producindo aluminio primario en Galicia si ou non?", preguntou, antes de contestar que por iso envía esta carta este luns a ambos os dirixentes, para que "non perdan o tempo, senten e salven o emprego na Mariña".

DESTACA A "MALA FE". Na súa intervención, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, incidiu na "mala fe" de Alcoa na "ruptura" das negociacións e doutro investidor para un proxecto "viable". Ademais, destacou a actuación do Goberno central na procura dunha solución, inclusive na compra por parte da SEPI da fábrica para logo vendela ao comprador Liberty House.

Neste sentido, Caballero advertiu que hai que revisar as subvencións "millonarias" que recibise a empresa ao longo dos anos, así como reclamarlle a reposición ambiental na Mariña. Ademais, advertiu de que hai "indicios de fraude" por parte da empresa.

Caballero considerou que "é hora de que a Xunta e o Estado traballen para dar toda a presión a Alcoa, que actúa de mala fe e hai indicios de que poida estar a traballar con intereses de parte". Neste sentido, tamén defendeu "presionar" á empresa para que devolva as axudas "millonarias" que recibiu no caso de que se poida confirmar esa forma de actuar.

Caballero tendeu a "man" ao presidente da Xunta porque "non é momento máis que para traballar conxuntamente". Así, pediu que convoque a unha reunión de traballo cos líderes dos partidos co fin de deseñar unha "folla de ruta" conxunta e traballar nunha "gran fronte común".

Preguntado por se debería o Estado ir a unha intervención pública, defendeu "seguir explorando todas as vías de acción posibles" e indicou que o Goberno central está "a contemplar todas as formas de intervención e presión legalmente posibles".