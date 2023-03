"Os partidos que nos quedan na casa serán claves para defender o segundo posto"

El capitán del Pescados Rubén Burela FS, Lucho, tomó el mando de las operaciones en la visita a la cancha del Bisontes para darle tres puntos muy importantes a su equipo en el objetivo de terminar en la segunda plaza y contar con el factor campo en la fase de ascenso a Primera División. El cuadro burelés se impuso por 1-2, gracias a los dos tantos del cierre de O Corgo, pero también a las paradas de Kaluza, que resultó especialmente determinante en el tramo final, cuando el Bisontes apostó por el portero-jugador y puso cerco a la meta visitante.

Lucho se mostró contento por los tres puntos, pero también hizo autocrítica respecto al rendimiento como visitante del equipo mariñano, con más puntos que juego en sus partidos lejos del Vista Alegre. "Nas últimas saídas estanos custando moito facer o noso xogo, é verdade que temos moi bos momentos, pero tamén certas desconexións que non nos pasan diante da nosa xente. Neste caso conseguimos os tres puntos porque Kaluza estivo inmenso durante todo o partido e especialmente no treito final", aseguró el jugador, contento también con los dos goles. "Digamos que saben ben porque serviron para sumar tres puntos", señaló.

La gran actuación de Kaluza demuestra la relevancia del meta que, junto a Pazos, máximo goleador del campeonato, se han convertido en dos de lo estandartes del equipo, como así lo asume Lucho. "Son os nosos dous xogadores máis importantes, está claro, pero para que eles sexan determinantes o resto temos que dar tamén o mellor de nós, como así o intentamos", explicó, refiriéndose también a su buen momento personal. "Atópome mellor físicamente que nas anteriores tempadas porque arrastrei un problema de pube que me lastrou moito, agora poido facer máis cousas", dijo.

La diferencia de cuatro puntos respecto al Alzira permite al Burela FS contar con un colchón relevante ante la dificultad del calendario para lo que queda, ya que las dos próximas salidas serán a Barcelona para medirse a un filial, siempre peligroso, y a Peñíscola, donde jugarán ante el líder. Entre medias estará el partido del Colo Colo, en plena Semana Santa, después del parón de la Copa del Rey. Lucho considera vital este partido. "Eu penso que a clave para defender a segunda praza estará nos partidos do Vista Alegre. Se somos quenes de sacar adiante tódolos puntos que nos quedan por xogar na casa penso que imos conseguir este obxectivo", analizó el jugador, que no tiene ningún tipo de preferencia respecto al rival que podrían tener los bureleses en la primera ronda. "O primeiro é acadar o play off e despois pelexar a segunda praza a tope para intentar ter o factor pista. Do rival non pensamos para nada porque todos son igual de complicados e todos nos puxeron as cousas ben difíciles, non temos ningún tipo de preferenzas", añadió.

Lo que sí tiene claro Lucho es que la dinámica competitiva desde ahora hasta el final de la Liga regular puede determinar las eliminatorias de play off. Tanto el técnico como los jugadores insisten una y otra vez en buscar el máximo nivel en cada partido para llegar al play off con buen ritmo. "Deixarse ir nos últimos partidos non ten ningún sentido, xa que igual che ven un equipo que está pelexando pola quinta praza ata o final e chega con moito máis ritmo, polo que non hai que regatear esforzos", aseguró.