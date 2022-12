El Partido Galego desembarca en O Valadouro

El Partido Galego confirma su presencia en el municipio de O Valadouro con la conformación de una nueva ejecutiva local en la que su secretario local y persona que se perfila como principal candidato a optar a la alcaldía en dicho concello es Henri Geada.

En la presentación de la formación, Geada expuso una serie de problemáticas que serán el punto de partida que tomarán para la elaboración de un programa electoral "ambicioso" para el municipio de O Valadouro. Asimismo, anticipó que van a trabajar por conformar "unha candidatura electoral representativa e sobre todo que pretende introducir no concello unha nova forma de facer política útil, propoñendo solucións, bo entendemento e buscando a centralidade no Valadouro".

Por el momento ya tienen un primer punto sobre el que trabajar, que es "a aprobación dun novo PXOM, xa que actualmente cóntase cunhas normas urbanísticas de máis de vinte anos de antigüidade que non permiten acadar as potencialidades do concello, nin o desenvolvemento urbanístico das aldeas, nin a planificacións das terras para distintos usos, nin a concentración ou planificación de servizos". Asimismo, buscarán medidas para paliar la despoblación poniendo en valor sectores produtivos, creando un vivero de empresas tractoras basadas en una economía circular. Y como tercer punto tener un Plan de Viabilidade Económica planteando mancomunar servicios.