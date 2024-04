El particular mundo del producto ecológico

Los productos ecológicos no acaban de arrancar a un nivel mayorista pero sí tienen un mercado de incondicionales. En la comarca de A Mariña no hay demasiados productores que se dediquen a este tipo de oferta que, además, está sometida a una enorme presión en función del sector.

Por ejemplo el lácteo, donde son varias las explotaciones que pese a continuar inscritas en el Craega, organismo que controla, vigila y certifica la producción ecológica en Galicia, optaron por vender su leche como de pastoreo. Lo hacen porque tienen problemas incluso para que se la vayan a recoger.

En huerta la cosa no va mucho mejor, aunque ellos no precisan una infraestructura tan grande como los productores lácteos, sino que viven incluso con la venta directa, aunque esto implica que asumen que fuera del verano y los periodos vacacionales, su situación es muy delicada. Eso sí, todos reconocen la fidelidad de la clientela y saben muy bien de dónde nacen sus mayores problemas: de los intermediarios y de la Administración.

También hay un último eslabón de la cadena: los vendedores. En los últimos años, fueron surgiendo tiendas que o bien se especializan en este tipo de productos o, cuando menos, les dan un protagonismo en sus establecimientos. Uno de ellos es O Ferrado Marelo en Ribadeo, donde su propietaria, Patricia Pérez, no tiene dudas de la enorme diferencia de calidad entre estos productos y los convencionales.

Descenso en el consumo en el sector lácteo

Colgada literalmente sobre la ría de Ribadeo se encuentra la explotación ganadera de María José Conde, en la parroquia ribadense de Ove. Aunque incluso de eso se queja: "Non sabemos ben como, pero cremos que nos meteron en casco urbano. Sen preguntarnos nin nada". María José es una de las que cuenta que sigue de alta en el Craega y produciendo en ecológico, pero que ya no vende su leche para etiquetado ecológico "e paseime ao pastoreo, porque todo son problemas. Acabaron por facérnolo imposible".

Ella quiere vender en ecológico "pero dinnos que xa non queren ter máis produtores, porque non hai tantas vendas". La explicación que les dan: "Que a xente compra marcas brancas". Le parece un poco indignante porque "antes de que me certificasen a explotación, falei con varias industrias e ningunha me puxo ningún problema. Pero aos dous anos de estar traballando en ecolóxico atópome con que xa non collen clientes ". Ella sabe que no es una excepción: "Penso que lle está pasando a moita xente. En Asturias é outro mundo, funciona moito mellor, pero por aquí eu creo que hai moi pouca xente, penso que só unha rapaza en Mondoñedo e nada máis. En pastoreo si que hai e estase volvendo a poñer xente. Pero en ecolóxico, non".

A la hora de buscar una explicación que indique por qué no se escoge leche ecológica que esté garantizado además que sea gallega, esta ganadera ribadense cree que hay varios factores que lo explican, algunos heredados como que "sempre se valorou máis o de fóra co de aquí, aínda que sexa peor. Eu vexo que iso por exemplo no País Vasco non pasa. Escollen primeiro o seu. Logo está o tema económico. Na PAC págase máis o ecolóxico, aínda que logo poste a descontar os gastos, e o que che queda xa non é tanta ganancia".

Del papeleo no se queja y apunta que "isto do que se están queixando, nós xa o tiñamos de antes. Temos que anotar absolutamente todo o que se fai con cada vaca. Ademais dos colares con GPS, hai que anotar a onde van pacer, canto tempo están, pedir as actualizacións de cada compra que se fai. Son datos que teño eu pero que van tamén inmediatamente para a Administración".

Sumado todo, lo que le deja es un panorama en el que es complicado moverse por la acumulación de factores en contra y pocos a favor. Por eso indica que ahora tiene 43 años y un hijo con 13 "e non sei que pasará coa miña explotación, pero non se lle ve moito futuro a isto. Aquí a xente ao que se dedica é a edificar. Antes aquí eran todo fincas e case todas ou teñen casas ou van telas. No meu caso, acabei case de rebote nisto, e porque me criei aquí e xa estaba montada de antes. Pero é complicado porque non tes horarios e son 24 horas ao día e sete días á semana. Eu non coñezo moita xente nova que se queira dedicar a isto".

Otro problema que detecta es "o modelo ao que se está tendendo, que por moito que digan non é este meu de traballar en extensivo coas vacas nos prados. É o intensivo e son fondos de investimento os que se están facendo con todo. E iso realmente é o peor para o consumidor. Vexo o que está pasando en Andalucía e ese é o modelo que queren aquí tamén. Grandes explotacións onde poidan ir e recoller todo rápido. Ese é un problema serio, e tamén os intermediarios. Ata en Valencia me dicían que deixaban as laranxas nas árbores porque lles saía máis a conta deixalas alí que recollelas. E así estamos todos, e iso non pode ser".

La estacionalidad de la producción agrícola

Yan Gam con Silvia Pérez. JOSÉ Mª ÁLVEZ

En Barreiros trabaja la tierra nada menos que una coreana, JuYoung Gam, pero que es ya sobradamente conocida por Yan. Allí tiene el puesto La Huertina de Yan con ayuda de Silvia Pérez y también el apoyo de su marido, Miguel Paz. Yan dice que esta época del año es compleja porque es cuando hay menos trabajo, así que se dedica sobre todo a cuidarla y prepararla. En su caso, la superficie que tiene comenta que no le da lo suficiente para vivir, así que "complementamos vendiendo Pan do Manuel, que fuimos de los primeros que lo trajimos, y otras cosas".

Dice de sus productos que "no les echo absolutamente nada" y cuenta en su Corea del Sur el funcionamiento es diferente "y más sencillo. Allí solo hay quien utiliza productos químicos y quien no, nada más. Yo aquí nunca echo nada y eso se nota muchísimo".

En su caso, dice que "ahora estamos preparando los repollos, guisantes, acelgas o el kale", del que recuerda con humor que "antes no lo quería nadie. Tenía que tirarlo. Se lo regalaba a la gente y luego se lo daban a las ovejas o lo tiraban por ahí. Pero desde hace un tiempo se puso de moda y ahora se vende muy bien". No es algo que la coja de nuevas "porque la lechuga negra también costó muchísimo. Estuvimos un montón de tiempo que la gente las miraba y no las querían. Me decían que qué lechuga era esa, con ese color" y sonríe al recordarlo.

El 1 de abril hizo diez años que empezó a trabajar en Barreiros y ahora tiene tres invernaderos. Cultiva hortalizas de temporada o faba y también el fresón, que usa como ejemplo para comentar lo que le está pasando a su forma de trabajar tradicional: "El fresón que vendo está muy bueno. A la gente le gusta muchísimo y por ejemplo en el cámping lo llevo y les encanta, pero yo tengo una producción y no puedo tener más. Así que cuando lo llevé a un distribuidor, acabó por decirme que no podía seguir llevándolo, porque lo que le pasaba era que le pedían solo de este y entonces no vendía el otro que tenía, que es el que le deja más dinero".

En su caso, dice que "la venta directa es muy importante. Tengo grupos a los que les vendo directamente y que son muy fieles. Les estoy muy agradecida, es un público fantástico porque tienen una filosofía de vida muy relajada y aprecian los productos locales y de cercanía".

No obstante, comenta que "solo con ellos es imposible que viva una familia, por lo menos con la superficie que tengo yo, porque te deja poco margen. En verano viene más gente y entonces sí hay mucho movimiento y también tenemos más productos, pero el invierno es muy largo y no hay forma de mantenerlo todo".

Sobre la producción ecológica dice que "el Craega te entierra en una montaña de papeles y por la producción que generas, se necesitaría un cambio de mentalidad y de distribución". Yan explica que en su caso comprobó la importancia del boca a boca pero cree que "haría falta que se cambiase todo, incluso los mercados. Los que hicieron estacionales en Barreiros fueron muy bien casi todos y la gente responde muy bien. Creo que habría que ir por ahí porque con intermediarios pierdes mucho dinero".

El final del recorrido: las tiendas para poder adquirirlos

Patricia Pérez, en O Ferrado Marelo. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Patricia Pérez es la responsable de O Ferrado Marelo, su tienda de la Avenida de Galicia de Ribadeo donde se venden productos ecológicos y de proximidad. Ella detecta que la clientela que le llega "sabe lo que quiere" y "ya está educada en este tipo de productos". Y también reconoce que "la gente que no los conoce y los prueba, repite, porque la diferencia creo que es importante". A la hora de hablar de producción ecológica "la gente veo que pide cada vez más fruta y verdura o legumbres porque les dan más tranquilidad y aprecian también que sea un producto nacional o de por aquí. Luego hay otros productos en los que a la gente le da más igual. Compran más por lo que les llama la atención que por el hecho de que lleve el sello ecológico".

En su caso, sabe que muchos productores tienen complicado competir "porque te encuentras bolsas de naranjas a 2 euros y cosas así, y a veces se mira la economía también". No obstante, sobre el precio explica que "en ecológico la subida de precios se notó mucho menos que en otras cosas. Es mucho más estable. Pueden fluctuar algo al principio de temporada, cuando hay menos producción, pero luego se mantienen".

De lo que nota de su clientela dice que aprecian mucho que no se utilicen fitosanitarios en la producción y también "compran mucho por los niños. Eso sí lo noto. Se compra mucha fruta y verdura ecológica para bebés y niños pequeños. A veces es la razón principal por la que empiezan a consumirlos en casa. Al menos es lo que noto yo".

O Ferrado Marelo lleva dos años de recorrido y Patricia cree que tal vez no sea una referencia ideal, pero dice notar que "cada vez hay más empresas y más productos que te llegan, la verdad, y al menos con los productores que trabajo, la verdad es que están controladísimos y es una garantía de que el producto final es buenísimo. Es verdad que hay que otros factores, como las economías de cada uno, pero a nivel de calidad, está claro que los productos ecológicos y de cercanía están muy por encima". "En realidad, creo que la pregunta que habría que hacerse es por qué los productos convencionales son tan baratos", reflexiona la propietaria de este negocio.