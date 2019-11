Os participantes na Ruta das Tapas da Pontenova elixen a do bar Rony como a mellor

O dono do bar Rony, José Manuel Ron Lombardero, converteuse este sábado no triunfador da quinta Ruta das Tapas da Pontenova ao ser elixida a súa proposta como a mellor das presentadas polos oito establecementos participantes na iniciativa promovida polo Concello. Ideada pola súa irmá Inés, a súa tapa de 'copón de polbo encremado con torrixa' resultou a máis votada polas persoas que entre o venres e o sábado percorreron os locais degustando as creacións elaboradas especialmente para a ocasión e vendidas a 2 euros.

Precisamente foi o bar Rony o que acolleu este sábado ás doce e media da noite a celebración do sorteo dun premio de 300 euros entre todas as tarxetas seladas na súa totalidade, é dicir, as de aqueles que probaron polo menos unha tapa en todos os bares participantes. O Lar de Balbina, a Casa da Cultura, A Estación, A Mina, Lennon, Río Eo e San Briz completan a lista.