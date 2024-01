Participantes en la quedada de coches en Os Irmandiños aseguran no hacer carreras

La quedada de vehículos registrada en el aparcamiento de Os Irmandiños en la noche del viernes en la que los agentes de la Guardia Civil identificaron a algunos de los conductores asistentes, que fueron en torno a cuarenta aunque no hubo ninguna denuncia, se hace con relativa frecuencia en Ribadeo, Pero uno de los participantes en esta ocasión, que prefiere mantener el anonimato, se puso en contacto con El Progreso para asegurar que contra "lo que se dice por ahí" no hacen carreras y "no hacemos daño a nadie".

Explican que lo que se está comentando en las calles de Ribadeo en estos días sobre las carreras es incierto porque no es lo que sucede, sino que en realidad se reúnen en ese lugar porque son muchos y es uno de los pocos puntos en el que caben tantos vehículos. Y añaden otra circunstancia más, que es que "cualquiera que conozca ese sitio sabe que no hay espacio para hacer carreras", aunque subrayan que en ningún momento esa es la finalidad de las reuniones que tienen allí con sus coches. Cree que se les culpa porque son "jóvenes". A ello añade que en su caso tiene un coche que le compraron hace aún poco tiempo "y no tengo ninguna gana de que se me estropee o de darle un golpe".

También asegura, como ya indicó este diario, que aunque la Guardia Civil realizó algunas identificaciones, en realidad no hubo ningún problema y no solo no se hicieron denuncias sino que todo se hizo de forma tranquila.

También dice que otras veces quedan en el polígono industrial ribadense sin que se produjese nunca ningún problema.

Quejas de acelerones y frenazos de madrugada

En cuanto a otras quejas expresadas ya por vecinos del centro de la localidad ribadense a propósito de que algunos de esos vehículos luego acuden a Ribadeo a realizar acelerones y frenazos de madrugada con los que provocan mucho ruido, este participante en concreto se desmarca completamente y asegura que desconoce si eso se produce porque hay muchos participantes de los que no es posible responsabilizarse de forma completa, pero añade que en su inmensa mayoría son respetuosos y que, una vez que se marchan de ese aparcamiento fuera de la villa, se van con sus amigos y la quedada se disuelve sin problemas.