Parter fija un precio tope de la energía para reactivar la electrolisis en Alcoa

El fondo suizo Parter reactivará la producción de aluminio primario en Avilés y A Coruña en el segundo semestre de 2020 solo si el Gobierno garantiza un precio de la energía por debajo de 40 euros por megavatio hora (MWh). Según los datos del mercado, entre enero y mayo la electricidad cotizó a una media de 53 euros, lo que da una idea de la rebaja que demanda el inversor para reanudar la actividad en las series de electrolisis paradas desde febrero. En manos del Ministerio para la Transición Ecológica queda sentar las bases para que esto sea posible con la aprobación del estatuto para el consumidor electrointensivo, que debe regular los incentivos para abaratar la energía, un elemento crítico que determina el 40% de los costes de producción de Alcoa.

Esta condición trascendió en la reunión que los comités de empresa celebraron este miércoles en Madrid con la dirección. En este foro, los sindicatos expresaron su rechazo "al chantaje" que para ellos supone el ultimátum planteado por Alcoa al trasladarles la responsabilidad de decidir si apoyan el traspaso del negocio a Parter o se decantan por la aplicación del expediente de regulación (Ere) pactado en enero.

Esta última opción implicaría que Alcoa solo mantendría operativas las fundiciones y la torre de pasta de A Coruña, con lo que los 686 efectivos que actualmente suman las dos factorías quedarían reducidos a 200 el 1 de julio. El proyecto de Parter garantiza el empleo y las condiciones laborales por un mínimo de dos años y, pasado ese periodo, todo dependerá de si el precio de la energía es lo suficientemente competitivo como para producir aluminio primario, una incertidumbre ante la cual los operarios demandan garantías adicionales.

Según explicaron a AGN fuentes sindicales, si el precio del MWh es bajo el inversor incluso apunta que crearía empleo dentro de un plan con tres patas que incluye modernizar las fundiciones con nuevos hornos para producir aluminio de mayor calidad para la industria aeronáutica y del automóvil, impulsar el reciclaje de chatarra y reanudar la electrolisis, la actividad que más electricidad consume. Para ello, Parter contempla invertir 15 millones en cada complejo, a los que se sumarían otros 95 millones por parte de Alcoa, lo que duplica con mucho los 40 contemplados en el pacto social sellado en enero y cuya finalidad era facilitar al nuevo dueño volver a encender las cubas.

"A garantía de 24 meses para a totalidade do emprego non nos vale", explicaron a AGN fuentes del comité de A Coruña, que avanzaron que este jueves exigirán en la reunión que se celebrará en Madrid —y a la que acudirán representantes de Alcoa, Parter y de los gobiernos central y autonómicos— un compromiso por escrito de que el fondo podrá contar "cun prezo da enerxía estable por debaixo dos 40 euros por MW/hora". Según parece, sería posible, pues el Ejecutivo central "di que está en disposición de baixar 14 euros con respecto aos niveis actuais". A mayores, los sindicatos llaman a la Xunta a "acompañar o proxecto de Parter, apoiando os novos investimentos que poidan ser necesarios".

En la cita de este miércoles con la dirección, los representantes de Avilés volvieron a pedir al grupo de Pittsburgh que tome en consideración la nueva oferta del fondo alemán Quantum, que plantea crear en Asturias el mayor centro de reciclado de aluminio de Europa y también estaría dispuesto a asumir la planta coruñesa. La dirección volvió a rechazar esta vía dado el preacuerdo con Parter.

Ante este panorama, los comités de las dos fábricas insisten en que no les compete "decidir nada", dado que se trata de una operación empresarial. "En todo caso, no ratificaremos nada si el Gobierno no firma", recalcaron fuentes de la factoría asturiana.



Maroto: "Parter cumple con los requisitos fijados"

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, insistió este miércoles en que la oferta presentada por Parter para hacerse con las plantas de A Coruña y Avilés "cumple todos los requisitos que se le exigía" al abarcar las dos factorías y al comprometerse a reanudar la producción de aluminio primario volviendo a activar las cubas de electrolisis.



Los operarios deciden

En un foro celebrado en Madrid, recordó que en la tarde del jueves se celebra una reunión a la que asistirán directivos de Alcoa y Parter, representantes de los gobiernos autonómicos y de los comités de empresa, en cuyo marco los sindicatos podrán decantarse por no apoyar el plan del inversor y optar por el Ere pactado en enero.