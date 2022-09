"Parte da historia de Ribadeo pódese ver na rúa Antonio Otero"

A rúa Antonio Otero é unha das que baixa dende o centro de Ribadeo cara o porto formando parte dese núcleo que deu orixe á vila e que a fai mirar á ría. "Dende esta rúa tes unhas vistas marabillosas e ademais podes ver distintas etapas da historia de Ribadeo", asegura Martín Graña, estudante e actual presidente da comisión de festas ribadense. Para el esta rúa é especial polo que amosa da vila: "Aquí está a biblioteca municipal e cando chegas á súa altura tes unha vistas preciosas da ría e da ponte dos Santos, ao lado da biblioteca estaba, no século XIX, a escola náutica, está a casa Goicoechea e tamén hai unha praciña onde está a Casa do Patín, o edificio civil máis antigo de Ribadeo". Pois iso, historia en estado puro que deixa patente de onde ven a vila.

Pero a praciña con vistas á Casa do Patín da que fala Martín ten para el tamén algo especial porque foi alí onde empezou a xuntarse cos amigos cando empezaba a saír só pola vila "e a ser algo adulto". "Pasabamos todos xuntos a tarde comendo pipas e falando", recorda.

Martín recoñece que lle resulta complicado escoller un único sitio co que quedar na vila "porque me gustan todos", pero acabou por elixir esta rúa como o seu recuncho especial pola súa historia e tamén para poñer en valor o resurxir que están a ter as zonas antigas e que leva a decubrir espazos nos que nunca antes repararas. "Ribadeo é un dos lugares onde se está traballando moito en adecentar a zona vella e está quedando moi ben , incluso eu que son da vila de toda a vida ás veces sorpréndome descubrindo algunas rúas pequenas e calexas que non sabía que estaban aí ou nas que nunca reparara", recoñece.

Un casco antigo ribadense que, aínda que con rúas empinadas que lle fan caer sobre a ría, é un lugar no que perderse dando un paseo a calquera hora do día ou incluso da noite para descubrir o encanto que nunca perdeu. E agora en festas tamén é un bo momento para volvelo descubrir.