Una parte de Burela volverá a votar: estas son las claves

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por Burela Sempre y ha acordado declarar nula la elección en la mesa 1.5.U de O Perdouro y ha ordenado efectuar una nueva convocatoria electoral para que se repita la votación en esa mesa en el plazo de tres meses.

¿Qué dice la sentencia del TSXG?

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG indica que se desconoce si alguno de los seis votos declarados nulos en esa mesa y cuya nulidad no se pudo comprobar porque no fueron remitidos a la junta electoral de zona de Mondoñedo, podrían haber favorecido a la formación política recurrente, es decir, si alguno de ellos hubiera ido destinado a ella. Los magistrados han concluido que se ha producido "una evidente irregularidad e incumplimiento" por parte de la mesa electoral, donde la formación independiente no contaba con interventores, que estaba "obligada a no destruir las papeletas a las que se hubiera negado validez, las cuales tenían que haberse unido al acta de escrutinio y archivarse con ella, una vez rubricadas por los miembros de la mesa".

"No se ha podido comprobar el contenido real de los votos nulos, y por tanto, no se ha podido conocer la verdadera voluntad de los seis electores que los emitieron", dice la sentencia, "pero sí sabemos que si uno de ellos fuese declarado válido y estuviese dirigido a la formación política actora, se alteraría la composición de la corporación municipal, pues obtendría un concejal en detrimento de otra formación política (BNG), que lo perdería". La sentencia es firme, pues contra ella no cabe recurso.

¿Cómo se llegó a esta situación?

La formación Burela Sempre, que concurría por primera vez a las elecciones, se quedó a las puertas de conseguir un concejal por solo un voto. Si alguno de los seis votos declarados nulos en la mesa de O Perdouro hubiera sido válido para ellos, se hubieran hecho con el concejal número 13 de la corporación que, finalmente, recayó en el BNG. Ante esta situación, la formación presentó un recurso ante la junta electoral de Mondoñedo solicitando la repetición de las elecciones en esa mesa, pero esta se pronunció asegurando que no era competente para ordenar una nueva votación. El recurso acabó llegando al TSXG.

¿Qué reacciones tuvo el fallo?

El candidato de Burela Sempre, Carlos Peinó, asegura que es una "boa noticia" que las elecciones se repitan porque es una situación que les acerca un poco más a entrar en la corporación municipal. Peinó, que se enteró por este medio de la sentencia, aguarda que el resultado les favorezca y agradece los apoyos que están recibiendo de los vecinos. Por su parte, el alcalde en funciones, el socialista, Alfredo Llano, adopta la decisión "con tranquilidade e con normalidade porque era unha solución lóxica". "Hai que buscar que quen decida a data o faga o mellor posible para tentar que non se favoreza a abstención", dijo y prevé que hasta septiembre no sea la nueva votación.

El portavoz del BNG, Mario Pillado, esperará a poder conocer la sentencia en profundidad. "Temos que estudala ben para ver como podemos manobrar", dice y subraya que acatará el fallo "porque vivimos nunha democracia", aunque duda de que los votos nulos "puideran beneficiar" a Burela Sempre. Por su parte, Manuel Martínez, fundador de Galicia Sempre, de la que es marca Burela Sempre, mostró su satisfacción por este hecho: "Estamos satisfechos porque nos han dado la razón y se ha cumplido la ley".

¿Y qué dicen los vecinos?

Las redes sociales se convirtieron ayer en un altavoz para los bureleses. Eran muchos los que lamentaban que las elecciones solo se fuera a repetir en la mesa de O Perdouro, porque consideran que no es justo que algunos votantes tengan una segunda oportunidad de emitir su voto conociendo ya los resultados del 26 de mayo y otros no.

¿Cómo será la nueva convocatoria electoral?

El procedimiento es el mismo que para cualquier otra convocatoria electoral. Según indicaron ayer desde la junta electoral de Mondoñedo tendrá que ser el Gobierno central el que haga la convocatoria y elija el día que debe celebrarse, que no tendría que ser en domingo obligatoriamente. También se debe decidir si vuelve a hacerse campaña electoral o no y el Concello debe elegir una nueva mesa electoral y notificarla a las personas que resulten elegidas. En el caso de esta mesa son unas 600 personas las que pueden ejercer el derecho a voto.

¿Podrían variar los resultados?

Esto es una incógnita, aunque se pueden hacer varias cábalas una vez que ya se conocen los resultados del 26 de mayo. Ahora mismo el PSOE cuenta con 1.878 votos, una cifra que le hizo perder la mayoría absoluta que tuvo durante los últimos cuatro años; el PP obtuvo 1.110 y cuatro concejales y el BNG con 813 tiene tres concejales. Son las tres fuerzas que consiguieron representación. Pero, Burela Sempre se quedó a un voto de entrar en la corporación con 271 votos y en las elecciones también concurrieron Ciudadanos, que obtuvo 205 votos; Compromiso por Galicia, que obtuvo 112 y Vox con 68.

Con estos resultados en la mano, los votantes podrían decidir cambiar su voto apelando al conocido voto útil y provocar cambios en la corporación y hay quien apunta a que incluso los socialistas podrían recuperar la mayoría absoluta. Otra posibilidad es la abstención, después de varias convocatorias electorales.

¿Cómo está funcionando el Concello?

El alcalde en funciones, Alfredo Llano, envió este jueves un mensaje de tranquilidad, ya que el gobierno seguirá en funciones. "Imos seguir traballando, imos seguir representando ao Concello e atender a todos os asuntos diarios", aseguró y subrayó que "a xente imos atendela do mesmo xeito, polo que esta situación de provisionalidade non se vai notar para nada no funcionamento diario".