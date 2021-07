Los parques eólicos marinos quieren conectarlos con tierra a través de las playas

El documento inicial del parque eólico marino de San Brandán que Iberdrola plantea frente a A Mariña propone como válidas tres alternativas de conexión con tierra a través de las playas de Esteiro o Portocelo, en Xove y por la de A Limosa, en San Cibrao, y "tamén no documento inicial do parque eólico mariño de San Cibrao se propoñen as mesmas praias como únicas aterraxes viables". Los ecologistas han solicitado al Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico que rechace dichos proyectos si no se corrige el lugar de llegada de los cables de evacuación hacia tierra. Proponen que se proyecten a través de zonas ya degradadas como instalaciones portuarias, embarcaderos o polígonos industriales.

Los ecologistas destacan que las líneas de evacuación energéticas conllevan un gran impacto ambiental por lo que deberían evitar lugares de alto valor ecológico. "O despregamento das liñas de evacuación carrexa a apertura de gabias de considerables dimensións e a cimentación de fixacións tanto no trazado mergullado como na parte terrestre ata a arqueta de conexión" y creen que ambos proyectos de Iberdrola responden a criterios "exclusivamente economicistas e non tendo en conta minimizar o impacto ambiental que causan".

En el caso de Esteiro, la playa xovense, que ha recibido varias restauraciones en sus dunas, vuelve a verse afectada por un proyecto energético una vez que hace décadas se proyectó allí, en Regodela, una central nuclear, lo que causó una enorme movilización social y finalmente, el rechazo a la instalación en ese punto de la costa.

REUNIÓN CON PESCADORES. Por su parte, representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores participaron el pasado jueves en una reunión telemática sobre los parques eólicos marinos y que fue moderada por la subdirectora general para la Protección del Mar, de la Dirección General de Costas, Itziar Martín Partida. Los pescadores solicitaron mayor coordinación y actualización de datos en estos momentos del proceso de ordenación del espacio marítimo, precisando las áreas de pesca afectadas. Existe de plazo hasta el 8 de septiembre para presentar alegaciones y la federación de cofradías ya anunció que elaborará un proyecto de alegaciones, que recogerá hasta principios del próximo mes. Quieren estar involucrados en la zonificación de principio a fin, tal y como ha recomendado también el Parlamento europeo.

En lo que atañe a los parques proyectados frente a Ortegal y A Mariña, se recordó que, debido a que la plataforma continental es estrecha y poco extensa, la distribución del esfuerzo pesquero la cubre prácticamente toda y cualquier polígono eólico afectaría a la pesca, "aunque aquellos polígonos situados más al exterior, por fuera de la plataforma continental, tendrán una interacción menor con la actividad pesquera".

Alertan de que gran parte de la pesca artesanal y la totalidad de la pesca recreativa han quedado fuera del análisis para las cinco demarcaciones marinas españolas elegidas. Al oeste de Estaca de Bares, el área de mayor potencial eólico coincide en gran parte con la zona donde faenan los arrastreros coruñeses y mariñanos, sería una de las más afectadas pero también las embarcaciones que trabajan con artes de enmalle y las de palangre en menor medida observan que muchos de sus caladeros habituales se encuentran en zonas de uso prioritario eólico delimitadas ahora frente a la costa mariñana.