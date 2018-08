El parque de O Cantiño, en Burela, sufre daños por actos vandálicos

El Concello de Burela reparará lo antes posible los daños ocasionados en el parque de O Cantiño. El concejal de obras y turismo, Ramiro Fernández Rey, atribuye los hechos "a uns descerebrados que se dedican a romper o mobiliario urbano".

Los actos ocurrieron durante los últimos días y desde el ayuntamiento mariñano esperan que no vuelvan a producirse "porque evidentemente supoñen un custe económico para o Concello e agora teremos que facer un investimento para reparar todos eses danos con cartos de veciños e veciñas de Burela que se podían investir noutro sitio", dice Fernández Rey, que no entiende que se realicen esos actos "que o utilizamos todos e rompelo non vemos que sexa razoable".

Fernández Rey aclaró que intentarán reparar los daños "coa máxima urxencia e coa dispoñibilidade económica que teñamos" y concluyó. "Nos sei se son conscientes (lo que realizaron los actos vandálicos) de que iso supón gastar cartos de todos e non é xusto que teñan que pagar por culpa duns descerebrados".