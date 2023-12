El parque de bomberos de Viveiro permanecerá cerrado hasta el viernes por la mañana

El parque de bomberos de Viveiro no prestará servicio hasta el viernes a las 9.00 horas por falta de efectivos. Así lo comunicó el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo en una nota de prensa.

El de Viveiro no fue el único parque que se vio afectado por la falta de efectivos. También lo fue el de Chantada. En ambos casos, de los tres efectivos previstos para cubrir los servicios mínimos en ambos parques so se presentaron dos a trabajar en cada base. El Consorcio trató de movilizar a trabajadores de otros parques, pero no fue posible porque el personal que está trabajando está cubriendo los servicios mínimos en sus centros.

También se avisó a los efectivos retén designados en cada parque, pero no se presentaron. Ante esta situación, y dado que no se cumplían los servicios mínimos en los parques de Viveiro y Chantada y atendiendo a la premisa de dar cobertura a la mayor zona y población posible, el Consorcio procedió a reubicar a los dos efectivos del parque de Viveiro, uno en el parque de Chantada y otro en el de Barreiros. Así, el de Chantada pudo permanecer abierto, no así el de Viveiro.