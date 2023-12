El parque de bomberos de Viveiro está cerrado hasta este martes

La falta de uno de los tres efectivos previstos para cubrir los servicios mínimos en el parque de bomberos de Viveiro este lunes provoca la reubicación de los dos existentes en Barreiros y Vilalba, a fin de prestar servicio a la mayor zona y población posible, según el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo.

El mismo organismo comunica también que aún no tiene justificación de la ausencia del profesional que no se presentó a trabajar en Viveiro. El parque vivariense no prestará servicio hasta este martes a las nueve de la mañana.

En el parque de bomberos de Vilalba también falta un efectivo por el fallecimiento de un familiar, por eso se envió otro desde Viveiro con el vehículo autoescala. El consorcio indica que avisó a los bomberos designados como suplentes, pero no acudieron.