El parque de bomberos de Barreiros estará cerrado hasta este domingo a la una de la tarde

El parque de bomberos de Barreiros cerró en la mañana de este sábado y continuará sin actividad hasta este domingo a la una de la tarde. El motivo es la falta de personal, derivada de una paternidad de hace tres días y de la intervención quirúrgica de un familiar de primer grado de otro profesional.

Los trabajadores indican que el absentismo laboral en las instalaciones del municipio es ahora cero. “Non hai unha soa baixa, pero que pase isto hoxe demmostra que sen haber folga, que está desconvocada, pecha porque os traballadores limítanse a facer o seu horario”.

La plantilla actual del parque no garantiza la prestación del servicio y desde el parque indican que el consorcio provincial fue incapaz de mantenerlo abierto, por lo que la zona de influencia de Barreiros estará 28 horas sin servicio, debido a que los bomberos del turno del domingo tienen horas para ir a votar, por lo que volverá a funcionar a la una de la tarde.

Desde el parque barreirense subrayan que “o único polo que están abertos os parques de bombeiros é porque nós facíamos horas de máis, pero agora a pesares de chegar a un acordo, decidiuse seguir sen facer horas extraordinarias, que nos pagan a 10 euros, para que se vexa que se non as facemos o servizo non se mantén. Non é cousa nosa, é que non hai suficiente plantilla”.